Mustafa Sarıgül'ün avukatlarından açıklama: Videonun Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mustafa Sarıgül'ün avukatlarından açıklama: Videonun Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyada yayılan video hakkında Sarıgül'ün avukatları Burcu Aydın ve Ceylan Türkoğlu bir açıklama yaptı.

Sosyal medyada paylaşıma sokulan ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’e ait olduğu iddia edilen video hakkında Sarıgül'ün avukatları Burcu Aydın ve Ceylan Türkoğlu'ndan açıklama geldi.

ERİŞİM ENGELİ KARARI

"Mustafa Sarıgül'e ait olmadığı, görüntüleri tetkik eden ulusal kriminal büro tarafından teyit edilerek rapor altına alınmış olup bu sabah itibarıyla gerekli adli makamlara sunulmuştur" denilen açıklamada video hakkında erişim engeli kararı verildiği de belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimiz Mustafa Sarıgül ile ilgili olduğu iddiasıyla sosyal medya ve internet sitelerinde yayınlandığı görülen videodaki görüntülerin müvekkilimiz Mustafa Sarıgül'e ait olmadığı, görüntüleri tetkik eden ulusal kriminal büro tarafından teyit edilerek rapor altına alınmış olup bu sabah itibarıyla gerekli adli makamlara sunulmuştur.

Söz konusu videonun yayınlanması ile ilgili olarak İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2024/182447 E. sayılı dosyası ile yayın yasağı kararı vermiştir. Suça konu işbu videoyu, sosyal medya hesaplarında paylaşan, yayılmasına yardımcı olan tüm hesaplar kayıt altına alınarak, suça iştirak eden bu paylaşım sahipleri ile ilgili savcılık şikayetlerinin işleme konulduğunun altını çizeriz."

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