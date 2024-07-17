Mustafa Sarıgül videodaki kişinin kim olduğunu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mustafa Sarıgül videodaki kişinin kim olduğunu açıkladı

CHP’li Mustafa Sarıgül, kaset iddiaları sonrası hem görüntülü hem de yazılı açıklama yaptı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan video için açıklama yaptı.

“MONTAJ, ŞANTAJ, TEHDİT”

X hesabından yazılı açıklama yapan Sarıgül, “Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız.” İfadeleri kullandı.

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“BÖYLE BİR KAHPELİKLE KARŞILAŞMADIM”

Yazılı açıklamanın ardından bir de video paylaşan Sarıgül, “50 yıllık siyasi hayatımda çok engellerle çok zorluklar karşılaştım ama böylesi bir kahpelikle böyle bir aşağılık olayla karşılaşmadım. Mutlaka gerçekler gün yüzüne çıkacak. Vicdan bir gün zorbalığı ve haksızlığı yenecek” diye konuştu.

“BİZİM KORUMA EKİBİMİZDE BİR ARKADAŞIMIZ”

Konuyla ilgili Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın sorularını yanıtlayan CHP’li Sarıgül, “Görüntüler tamamıyla montaj. Kimin bunu yaptığını elbet bulacağız. Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. Görüntülerde montaja maruz bırakılan kişi bir devlet memuru değil. Bizimle beraber 25 yıldır koruma ekibimizde yer alan arkadaşımız” dedi.

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