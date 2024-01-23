Muzaffer Tema’nın 1960’da uzaya gittiği ortaya çıktı. Uzayda fındık da kırmış

Alper Gezeravcı, Türkiye’nin uzaya giden ilk astronotu olurken, Türk soylu olan üçüncü isim olarak tarihe adını yazdırdı. Ancak Gezeravcı’dan 65 yıl önce bir Türk’ün uzaya gittiği ortaya çıktı.

Türk sinemasının efsane ismi Muzaffer Tema, birçok Hollywood filminde yer alırken bunların arasında en önemlisi olarak, bir Türk’ün uzaya gittiği ilk deneyim olan ‘‘Ay’a Giden 12 Adam’’ filmi gösteriliyor.

UZAYA GİDEN İLK TÜRK OLDU

Muzaffer Tema’nın, Hollywood’da bir uzay filminde rol aldığı ve Dr. Selim Hamid ismiyle aya geden ilk Türk’ü canlandırdığı ortaya çıktı.

Muzaffer Tema’nın Amerika’da rol aldığı ikinci film olan ve 1959 yapımı “Aya Giden 12 Adam” (Twelve to the Moon) ismini taşırken, filmin yapımcılığını Colombia Pictures üstlendi.

David Bradley’in yönettiği filmde 12 farklı milletten astronotun aya seyehatı konu edilirken

Muzaffer Tema, bu filmde 12 astronot arasında Türk milletinden Dr.Selim Hamid’i canlandırdı.

Tema, bu rolü nasıl aldığını ise şöyle anlatmıştı: “Hollywood’un büyük stüdyolarından Colombia Pictures çevireceği uzay filminde Türk bilim adamı rolünü oynayacak aktör arıyordu. Hollywood’da Türk aktör sadece ben vardım. Onlar da benim olduğum şirkete, 20th Century Fox’a başvurdular. Gerekli izni almışlar. Benimle bir deneme çekimi yaptılar. Başarılı olduğumu görünce başlıca rollerden birini bana verdiler. Filmde sadece benim uzun sahnelerim vardı.”

Böylece sevgili Muzaffer Tema, Ay’a dolayısıyla da uzaya ilk giden Türk olarak tarihe geçmiş oldu.

MUZAFFER TEMA KİMDİR?

1919 yılında İstanbul doğumlu olan Muzaffer Tema, İstanbul Belediye Konservatuarı’ndan mezun oldu.

Ankara Devlet Konservatuarı ve Cumhurbaşkanlığı Flarmoni Orkestrası’nda görev yapan Tema, aynı zamanda flüt dersleri de verdi.

1949’da sinemada ilk oyununu oynayıp profesyonel olurken, 1959 yılında Amerika’ya gidip Hollywood filmlerinde rol aldı.

Sinemada yakışıklı erkek rollerini başarıyla canlandıran Muzaffer Tema yaşı ilerlediğinde karakter rolleri için en çok aranan isim oldu.



1949 yapımı Fato (Ya İstiklal Ya Ölüm), 1955 yapımı “Kadın Severse”, 1960 yapımı “Aya Giden 12 Adam”, 1967 yapımı “Killing İstanbul’da”, 1968 yapımı “İngiliz Kemal”, 1970 yapımı “Yaban Gülü”, 1973 yapımı “Balıkçı Osman”, 1971 yapımı “Asrın Kadını” filmlerinde oynadı.

1949-87 arasında tam 40 yılda 143 filmde rol aldı.

Tema 2011 yılında, 92 yaşındayken Çeşme'deki evinde hayatını kaybetti.