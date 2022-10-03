Müzisyen Onur Şener cinayetinde 3 kişi tutuklandı

Ankara'da bir eğlence mekanında istekte bulunan şarkıyı bilmediğini söyleyen müzisyen Onur Şener ile istek şarkıyı söyleyenler arasından tartışma çıktı. Mekânda bulunan diğer insanların araya girmesinden sonra tartışma kavgaya dönüşmeden bitti.

Mekanda bulunan ve isimlerinin İlker K., Ali G., Semih S., Jale E ve Gözde G. olduğunu öğrenilen şüpheliler tartışmadan sonra eğlence mekanının çıkışında Onur Şener'i bekledi.

ŞİŞEYLE SALDIRDILAR

Şener'i iş yerinden ayrıldığını gören şüpheliler bir anda ellerindeki şişelerle Şener'e saldırdı. Aldığı darbeler sonucunda kanlar içinde yere yığılan Şener, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

SANATÇILARDAN TEPKİ YAĞDI

Şener'in ölümü Türkiye'yi hüzne boğarken olaya birçok sanatçıdan tepki geldi. Haluk Levent başta olmak üzere sanatçılar zanlıların bir an önce yargılanıp gerekli cezayı almaları için çağrıda bulundu.

ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Türkiye'nin konuştuğu Onur Şener cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şener'i katleden zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3’ü tutuklanırken 2’sinin serbest bırakıldığı açıklandı.