Naci Görür en sonunda isyan etti. '50 bin kişi öldü bir tane belediye başkanı hükümet görevlisi istifa etmedi'

Deprem Bilimci Naci Görür, Youtube kanalında katıldığı bir yayında 6 Şubat depreminin üzerinden aylar geçmesine rağmen bir tane görevlinin dahi sorumluluk alıp istifa etmemesine isyan edip yayında ağladı.

Mehmet Şahincileroğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Naci Görür en sonunda isyan etti. '50 bin kişi öldü bir tane belediye başkanı hükümet görevlisi istifa etmedi'

50 binden fazla insanımızın bir gecede hayatını kaybetmesinin üzerinden aylar geçti. Depremden sonra ne bir belediye başkanı ne bir vali ne de bir hükümet görevlisi kendisinde sorumluluk hissetmeyip istifa etmedi.

Çıktığı kanallar, verdiği konferanslar ve katıldığı Youtube kanallarının hepsinde sürekli olarak hükümet yetkilileri, belediyeler ve vatandaşları deprem konusunda uyaran ve işaret ettiği bölgelerde can kayıpları verdiğimiz depremlerin yaşanmasına rağmen herhangi bir önlem alınmamasına artık dayanamayan Prof. Dr. Naci Görür, Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Kafa TV kanalında bir kere isyan etti.

Fay üzerinde bulunan kentlerimizin kaderlerinin Kahramanmaraş ve Adıyaman gibi olduğunu belirten Naci Hoca, deprem sonrasında başından geçen bir olayı anlattıktan sonra göz yaşlarına boğuldu.

Görür, “Neden bir şey yapmıyorsunuz diye soran yok” şeklinde sitemini vatandaşlara yöneltirken, isyanını da halen istifa etmeyen yetkililere yöneltti.

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