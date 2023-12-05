Naci Görür içinden fay hattı geçen 18 ili açıkladı: Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak...

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde yaşanan çifte deprem sonrası fay hattı üzerinde olan 18 ili tek tek açıkladı. Görür, "Bu illerin kaderi üzülerek söylüyorum, Maraş ve Hatay gibi olacak" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Naci Görür içinden fay hattı geçen 18 ili açıkladı: Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak...

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, merkez üssü Gemlik Körfezi olan 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki depremler sonrası ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

YouTube kanalı KAFA TV'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Görür, “18 il ve çok sayıda ilçe fay hatları üzerinde yaşıyor. Bunlardan biri de Maraş’tı ve Hatay’dı. Şimdi onlar yok. Fay hatları üzerinde yaşayan illerin kaderleri Maraş ve Hatay gibi” dedi.

"Bu illerdekiler fayın üzerinde yaşıyor. Hepsinde 7 ve üzerinde deprem oluşturabilecek faylar var" uyarısında bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Buralarda zamanı gelince büyük deprem olursa zarar ve kayıp anormal derecede fazla olur" ifadesini kullandı.

NACİ GÖRÜR'ÜN UYARDIĞI 18 İL

İçinden fay hattı geçen 18 ili açıklayan Görür, o illeri tek tek sıraladı:

Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Kocaeli, Tokat, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl, Konya, Hatay, Erzurum, Aydın Balıkesir, Burdur, Manisa, Hakkari.

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