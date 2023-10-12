Naci Görür İstanbul’daki depremi ‘endişe verici’ bulmadı: Kimse kolay kalay bu deprem öncüdür diyemez

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’da meydana gelen 3,0 büyüklüğündeki depremin ‘endişe verici’ olmadığını söyledi.

Naci Görür İstanbul’daki depremi ‘endişe verici’ bulmadı: Kimse kolay kalay bu deprem öncüdür diyemez

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre dün saat 19.36’da merkez üssü Silivri olan 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, büyük Marmara depreminin öncüsü olabileceği endişesine neden oldu.

Konuya ilişkin bilgi veren deprem Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sanıldığı gibi endişe verici bir şeyin olmadığını söyledi.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bir çok arkadaşım Marmara’da olan küçük depremle ilgili fikrimi soruyor. Hep söylüyoruz hiç kimse kolay kalay bu deprem öncüdür diyemez. Evet bu üçlük deprem endişe ettiğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde ama bu fayın batı ucunda krip nitelikli küçük sarsıntılar ara sıra oluyor. Bu da muhtemelen onlardan biri. Endişe edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Özellikle gaz çıkışlarına bağlı küçük depremler de batı Marmara’da yaygın.”

zz.png

İlgili Haberler
Son dakika... Son dakika... İstanbul'da deprem
Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
İsrail'in saldırılarında 1200 Filistinli hayatını kaybetti Dünya
İsrail'in saldırılarında 1200 Filistinli hayatını kaybetti
"Otomobil almak için doğru zaman mı?": İşin uzmanı yanıtladı Gündem
"Otomobil almak için doğru zaman mı?": İşin uzmanı yanıtladı
AA muhabiri, İsrail saldırısında yakınlarını kaybetti: Kardeşe son veda Dünya
AA muhabiri, İsrail saldırısında yakınlarını kaybetti: Kardeşe son veda
Şişli'de 5 katlı binada yangın: 1 yaralı Yaşam
Şişli'de 5 katlı binada yangın: 1 yaralı
Emeklilerin gözü kulağı Mecliste: 5 bin TL ikramiye görüşülecek Gündem
Emeklilerin gözü kulağı Mecliste: 5 bin TL ikramiye görüşülecek
ABD Gelir İdaresi'nden Microsoft'a yaklaşık 29 milyar dolarlık ek vergi Dünya
ABD Gelir İdaresi'nden Microsoft'a yaklaşık 29 milyar dolarlık ek vergi