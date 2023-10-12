Naci Görür İstanbul’daki depremi ‘endişe verici’ bulmadı: Kimse kolay kalay bu deprem öncüdür diyemez

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre dün saat 19.36’da merkez üssü Silivri olan 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, büyük Marmara depreminin öncüsü olabileceği endişesine neden oldu.

Konuya ilişkin bilgi veren deprem Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sanıldığı gibi endişe verici bir şeyin olmadığını söyledi.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bir çok arkadaşım Marmara’da olan küçük depremle ilgili fikrimi soruyor. Hep söylüyoruz hiç kimse kolay kalay bu deprem öncüdür diyemez. Evet bu üçlük deprem endişe ettiğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde ama bu fayın batı ucunda krip nitelikli küçük sarsıntılar ara sıra oluyor. Bu da muhtemelen onlardan biri. Endişe edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Özellikle gaz çıkışlarına bağlı küçük depremler de batı Marmara’da yaygın.”