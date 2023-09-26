Naci Görür Marmara’da kırılacak fayı açıkladı: 7.2’lik deprem bekliyoruz

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Kumburgaz ya da Adalar fayının kırılmasını bekliyoruz” dedi.

Naci Görür Marmara’da kırılacak fayı açıkladı: 7.2’lik deprem bekliyoruz

Bilim Akademisi kurucu üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye Sigorta Birliği tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Sigorta Zirvesi’ne katıldı. Görür burada olası İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekonomim’de yer alan habere göre, Görür şunları söyledi; “Arzın içinde konveksiyon akımlarıyla bu levhalar hareket eder. Arzın içindeki ısı dağılımına göre sıcaklık farkına göre, bu akımlar oluşur ve levhaları hareket ettirirler. Dolayısıyla depremin kaynağı yerin içindedir. Onu öyle Amerikalı gemiye, yok uzaydaki harekete, sıcak havaya, soğuk havaya bağlamak anlamsızdır. Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu Marmara fayıdır, 160 km uzunluğundadır, 3 kesimden meydana gelir: Tekirdağ, Adalar ve Kumburgaz fayları. Bu fay kilitli ve stres biriktiriyor. Kayaları kırmak için biriktirdiği kuvvete stres denir. Dolayısıyla bu fay kuvvet biriktiriyor. Kumburgaz ya da Adalar fayının kırılmasını bekliyoruz. Kırılırsa oluşacak depremin büyüklüğü 7,2 ile 7,6 arasında. Demek ki İstanbul’da minimum 7,2’lik deprem bekliyoruz. Tekirdağ fayının kırılmasını beklemiyoruz. Deniz araştırmalarında Tekirdağ fayı 1912 Şarköy depreminde kırılmış olduğunu enerjisini boşaltmış olduğunu düşünüyoruz.

“AYAĞINI DENİZE SOKMAMIŞ İNSANLAR BİZDEN FAZLA KONUŞUYORLAR”

Deprem beklentimiz yaptığımız araştırmalara, 1999 – 2014 yılına kadar yaptığımız çalışmalarla bunu söylüyoruz. 8 uluslararası gemilerle araştırma yaptık. Araştırmaların Türk başkanı bendim. Dünyada ileri gelen araştırmacılarla araştırma yaptık. İnsansız ve insanlı denizaltı kullandık. Marmara’nın tabanına dalarak fayları gözümüzle inceledik. Ayağını denize sokmamış insanlar bizden daha fazla konuşuyorlar.”

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