Naci Görür Şubat depremleriyle bağlantısını açıkladı. Hatay’da 4,1 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Hatay’ın Samandağ ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Prof. Dr. Naci Görür’den depreme ilişkin açıklama geldi.

Naci Görür Şubat depremleriyle bağlantısını açıkladı. Hatay’da 4,1 büyüklüğünde deprem!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da artçı depremler kendini hissettirmeye devam ediyor.

AFAD; 10 kilometre derinlikte saat 10.58’de Hatay’ın Samandağ ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Deprem sonrası bölgede herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

"KIRILMAMIŞ BİR KESİM"

Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından, "Denizgören-Yayladağı/Hatay açıklarında 4,1 deprem. Bu deprem Antakya Fay sisteminin deniz içerisindeki devamında olan artçı bir deprem. Şubat depremlerinde kırılmamış bir kesim. Endişe yok" ifadelerine yer verdi.

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