Nagehan Alçı, Erdoğan'la ilgili öyle bir örnek verdi ki! Herkes onu konuşuyor

Gazeteci Nagehan Alçı, kişisel sosyal medya üzerinden CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’e sert çıktı. Alçı yaptığı paylaşımlarında hem kayyum kararını hem de Gürsel Tekin’i eleştirdi.

Türkiye’de parti fark etmeksizin herkesin mutsuz ve kaygılı olduğunu belirten Alçı, Tekin’e seslenerek, “Sayın Tekin, ‘Benim ismimi duyunca memnun olurlar sandım, ben bu partinin öz evladıyım’ diyorsunuz; memnun olmadıklarını gördüğünüz halde neden hala ısrar ediyorsunuz?” diye sordu.

"Meslek hayatım boyunca hep sandığın ve demokrasinin gücüne inandım. Askeri vesayete karşı duruşum da yargının HEP, DEP ve türevi partileri, Refah Partisi’ni, Fazilet Partisi’ni kapatmasına ve AK Parti’yi kapatma girişimine itirazım da hep aynı prensipten kaynaklanıyordu: siyasetin alanını genişletmek ve seçilmişlerin iktidarını savunmak. Demokrasiyi güçlendirmenin icat edilmiş başka bir yolu henüz bulunmadı." ifadelerini kullanan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek verdi.

AKP iktidarının yıllardır imza attığı tüm hukuksuzlukları destekleyen isimlerden olan Alçı'nın verdiği Erdoğan örneği gündem oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE AK PARTİ ÖRNEĞİ

"Bunun en canlı ve güçlü örneği Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’dir." diyen Alçı, Siyasetin alanını büyük mücadeleler vererek genişlettiklerini ve sandığın gücüne inanarak Cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu ve güçlü hükümetlerini kurduklarını söyledi ve dikkat çeken "Şimdi ülkemde yaşananlara bakıyorum ve çok üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

HERKES KAYGILI

Alçı, nereye gitse herkesin üzgün ve mutsuz olduğunu belirterek "Sadece CHP seçmeni değil, siyasetle ilgilenmeyen gençler de, AK Parti tabanı da, Demokrat Parti seçmeni de…" değerlendirmesi yaptı.

"GÜRSEL TEKİN BUNDAN SONRA KİM NE DERSE DESİN..."

"Gürsel Tekin bundan sonra kim ne derse desin, ne partisi ne tabanı tarafından hakiki bir şekilde kucaklanamaz." ifadeleriyle dikkat çeken Alçı, açıklamasına 'demokrasi' vurgusu yaparak şöyle son verdi

"Onca yıl verdiği emek, sokak sokak kurduğu temas ve dokunuşların karşılığı bu mu olmalıydı? 30 yıl inanarak yaptığı siyaset 22 gün içinde heba mı edilmeliydi?

Sayın Tekin, madem “Benim ismimi duyunca memnun olurlar sandım, ben bu partinin öz evladıyım” diyorsunuz; memnun olmadıklarını gördüğünüz halde neden hala ısrar ediyorsunuz? Parti sevginizden şüphem yok. Bence ısrarınızdan dönseniz sizi yine kucaklarlar.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yargı kararı ile atama yapılmasına eleştirel bakabilmek için CHP’li olmaya gerek yok. Demokrat olmak yeterlidir."

