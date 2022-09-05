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Nagehan Alçı Yunanistan'ın işgal ettiği adalar için böyle demişti: 18 keçinin otladığı kaya parçası. Buradan da Nagehan çıktı

Yunanistan'ın işgal ettiği adalar için Erdoğan'ın verdiği 'bir gece ansızın' mesajı, HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'nın "18 keçinin otladığı kaya parçası için savaş mı yapalım" ifadelerini hatırlattı. Alçı’nın bu sözleri büyük tepki toplamıştı.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 11:48
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 12:32
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Nagehan Alçı Yunanistan'ın işgal ettiği adalar için söyledikleri gündem oldu: 18 keçinin otladığı kaya parçası

Nagehan Alçı Yunanistan'ın işgal ettiği adalar için böyle demişti: 18 keçinin otladığı kaya parçası. Buradan da Nagehan çıktı
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Erdoğan'ın Yunanistan ile ilgili çıkışının yankıları sürüyor. 

Erdoğan, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan’a tek cümlemiz var, İzmir’i unutma." ifadelerini kullandı. 

Erdoğan'ın açıklamaları HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'nın 2018 yılında söylediklerini hatırlattı. 

Muhalefet partilerinin adaların Atina yönetimi tarafından silahlandırılmalarına uzun süre sessiz kalmakla eleştirildiği Erdoğan “Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan’a tek cümlemiz var, İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklaması Yunanistan'ın 'Hem Lozan hem Paris Anlaşması'na aykırı olarak göz göre silahlandırdığı adalarla ilgili AKP iktidarını eleştirenlere tepki gösterenleri akla getirdi.

Erdoğan'ın 'savaşırız' mesajı verdiği adalarla ilgili HaberTürk yazarı Nagehan Alçı 2018 yılında "18 keçinin otladığı kaya parçası için savaş mı yapalım" ifadelerini kullanmıştı. 

Ayrıca Erdoğan'ın Ege adalarını silahlandıran ve Türk savaş uçaklarına radar kilidi atan Yunanistan'a, "İzmir'i unutma. Bir gece ansızın gelebiliriz" çıkışı Yunan basınında geniş yer bularak gündem oldu. 

Öte yandan Nagehan Alçı, 18 ada için söylediği sözler ile tepki çekmişti. 

Habertürk’te canlı yayınlanan ‘Türkiye’nin Nabzı’ programına katılan Nagehan Alçı, Yunanistan’ın işgal ettiği 18 ada için “18 keçinin otladığı kaya parçası için savaş mı yapalım” ifadelerini kullanmıştı. 

Alçı’nın bu sözleri diğer konuklar ve programın moderatörü Didem Arslan Yılmaz’ın tepkisini çekti. Yılmaz ise Alçı'ya “Adalara kaya parçası demeyelim. Madem bu kadar önemsiz Yunan askerleri neden orada konuşlandı” yanıtını vermişti. 

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Mehmet Metin
5.09.2022 13:13
Bunu o adalara sürgün edelim de keçilerle birlikte otlasın....  
 
Akay
5.09.2022 13:12
Negahan can vermiş kan vermiş tabiki hakkı konuşacak ne diyelim  
 
Vatan
5.09.2022 13:12
Bir numaralı FETÖCÜ kadın türkiyenin hakkında recon kesiyor. Değil ada yarım avuç toprak vatan toprağıdır Ama siz vatana ihanetten içerde olmanız gerekirdi.  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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