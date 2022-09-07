Gazeteci Fatih Ergin Erdoğan'ın 2003'te Yunan Başbakanı ile yaptığı tercümansız görüşmeyi açıkladı. Ardından adalar işgal edildi

Erdoğan’ın Yunanistan’a yönelik açıklamaları ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Erdoğan, hafta sonu katıldığı bir etkinlikte “Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

Konuya ilişkin gazeteci yazar Fatih Ergin’den çarpıcı bir yorum geldi.

Fatih Ergin, "İngilizce bilmeyen Erdoğan'ın Simitis ile tercümansız baş başa yaptığı görüşmenin ardından Yunanistan Ege'deki adalarımızı işgal etti. Hem tek kurşun atmadan..." dedi.

Erdoğan'ın Yunanistan'a ilişkin ifadelerinin tamamı şu şekilde:

"Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Eğer 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' diyorsak, ne dedim? Vakti saati geldiğinde TEKNOFEST'te bunu söyledim, bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Eğer ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var, filan falan, buralardan hareketle bize karşı bu tür böyle gayrimeşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. İşte o sabrın sonu geldiği anda, biz ne diyoruz? Sabrın sonu selamettir. Biz de o selameti gördüğümüz anda gereğini yaparız. Bunu da Yunanistan'ın ben bildiğine inanıyorum. O vakit, saat gelirse gereği yapılır. Çünkü bizim uçaklarımıza böyle radar kilitlemesi, şu, bu, filan, bu tür adımları atmak hayra alamet değil." dedi.

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina’nın Türkiye ile her zaman uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukuku çerçevesinde diyalog kurmayı arzu ettiğini söyledi, ancak Yunan egemenlik haklarına kuşku ile bakılmasının asla kabul edilebilecek bir davranış olmadığına dikkati çekti.

Fatih Ergin, "Erdoğan'ın Simitis ile tercümansız baş başa yaptığı görüşmenin ardından Yunanistan Ege'deki adalarımızı işgal etti. Hem tek kurşun atmadan..." diyerek "Erdoğan'ın "Bir gece ansızın" çıkışı sizce onlar için ne kadar inandırıcıdır?" sorusunu sorarak sert tepki gösterdi.

"ERDOĞAN'IN "BİR GECE ANSIZIN" ÇIKIŞI SİZCE ONLAR İÇİN NE KADAR İNANDIRICIDIR?"

Fatih Ergin'in paylaşımları şöyle:

"Yıl 2003...

Yunanistan'ı ziyaret eden Erdoğan ile görüşen Yunan Başbakanı Simitis, basına şu açıklamayı yaptı; "Karşımızda ilk kez bir ATTİLA görmedik."

Yunanlılar Türklere "Turko" ya da "Attilla" derler.

Kıbrıs Harekatı'nın TSK'daki kod adı da ATİLLA idi!

Rum ve Yunanlar, Kıbrıs'taki yeşil hatta da Attilla Hattı derler...

Kıbrıs Harekatı'nın Başbakanı Ecevit öldüğünde; "Atilla öldü" ve Rahşan Ecevit öldüğünde "Atilla'nın eşi öldü" diye manşet attılar...

Devam edelim...

İngilizce bilmeyen Erdoğan'ın Simitis ile tercümansız baş başa yaptığı görüşmenin ardından Yunanistan Ege'deki adalarımızı işgal etti.

Hem tek kurşun atmadan...

18 adayı tek kurşun atmadan işgal eden Yunanistan'ın en büyük korkusu sığınmacı akınına uğramak.

Bu akına karşı sığınmacıları Türkiye'de tutma "garantisi" verip Yunanistan'ı ve Avrupa'yı istiladan uzak tutan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın" çıkışı sizce onlar için ne kadar inandırıcıdır?"