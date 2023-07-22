Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşanıyor. Bomba iddia

Gazeteci Nagehan Alçı ve 13 yıllık eşi olan Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanacağı ileri sürüldü. İkiliden açıklama gelmedi.

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşanıyor. Bomba iddia

Gazeteci Nagehan Alçı'nın 13 yıllık eşi olan Rasim Ozan Kütahyalı'ya boşanma davası açtığı öne sürüldü.

Odatv'nin haberine göre Nagehan Alçı,Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşanma davası açtı.

İkiz çocukları olan çift, boşanmak için İstanbul 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Boşanma dosyasında Habertürk yazarı Nagehan Alçı’nın davacı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın davalı olduğu öğrenildi.

Boşanma iddialarıyla ilgili iki taraftan da bir açıklama gelmedi. Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı'nın sosyal medya hesaplarından konuşla ilgili şu ana kadar hiç paylaşım yapmadıkları görüldü.

EVLERİNİ AYIRDIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Çiftin, daha önce bir kaç kez boşanacakları iddialarıyla gündeme gelmişti. Kütahyalı ile Alçı'nın bir süre önce evlerini ayırdıkları konuşulmuştu. İkili bu iddiayı da yalanlamamıştı.

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