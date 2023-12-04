Nagihan Karadere'yi anne ve babası evlatlıktan reddetti iddiası. Kardeşinden şok sözler

Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil olan milli atlet Nagihan Karadere'nin kardeşi Fehmi Karadere, yarışmacıyı ailenin reddettiğini iddia etti.

Damla Baylan
Nagihan Karadere'yi anne ve babası evlatlıktan reddetti iddiası. Kardeşinden şok sözler

Survivor yarışmalarındaki performansıyla adından söz ettiren Nagihan Karadere yine All Star için yarışacak.

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Yeniden yarışmaya hazırlanan Nagihan Karadere, özel hayatıyla da gündeme geliyor.

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Son olarak Karadere'nin kardeşinden şoke eden bir paylaşım geldi.
Fehmi Karadere, Nagihan Karadere'nin evlatlıktan reddedilmesi için anne ve babasının mahkemeye başvurduğunu iddia etti.

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"BİZİ 3 KURUŞA SATTI"

Survivor Nagihan için kardeşi, "Bizi 3 kuruşa satanları biz beleşe veririz." yorumunda bulunarak şoke etti.

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Nagihan Karadere ise bu paylaşımlarla ilgili henüz bir yorumda bulunmadı.

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