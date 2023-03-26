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Survivor Nagihan Karadere'nin tüm özel bilgileri ifşa oldu. ''Yanınıza bırakırsam namerdim''

Ünlü sporcu ve eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, sosyal medya hesabından tacize uğradığını belirterek öfke kustu. Karadere, "Yanınıza bırakmayacağım. Avukatım şu an sizinle ilgileniyor." diyerek tehdit etti.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 13:08
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''Yanınıza bırakırsam namerdim'' Survivor Nagihan Karadere'nin tüm özel bilgileri ifşa oldu.

Survivor Nagihan Karadere'nin tüm özel bilgileri ifşa oldu. ''Yanınıza bırakırsam namerdim''
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Televizyon ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da büyük bir başarı ortaya koyan Nagihan Karadere, performansıyla dikkat çekmişti.

Yarışmada şampiyonluğa oynayan Karadere, finale kalmadan adaya veda eden isim olmuştu.

Bu duruma öfkelenen milli atlet, yarışma sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

TACİZE UĞRADI

Sık sık cesur pozlarını hayranlarıyla paylaşan Karadere, şimdilerde ise açtığı güzellik salonuyla iş kadınlığına soyundu.

Son olarak sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan ünlü isim, tacize uğradığını anlattı.

''YANINIZA BIRAKIRSAM NAMERDİM''

Adeta öfken kusan Karadere, yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullanarak tehdit etti.

''Gece gece benim sinirlerimi hoplatan tayfa var ya bu video sizin için. Sinirden elim ayağım titriyor. Günlerdir beni arayan, taciz eden, telefon numaramı ve kimlik numaramı yayanlar bu video sizin için.
Yanınıza bırakmayacağım. Avukatım şu an sizinle ilgileniyor. Siz geçin dalganızı, yanınıza bırakırsam namerdim.''

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