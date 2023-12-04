Ünlü oyuncu altı kez kalp krizi geçirdi. “İmkansızdı ama kurtuldum”

Başrolünde yer aldığı Supernatural dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Mark Sheppard üst üste 6 kez kalp krizi geçirdiğini ve ölümden döndüğünü açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu altı kez kalp krizi geçirdi. “İmkansızdı ama kurtuldum”

'Walker: Independence', 'MacGyver', 'Doctor Who', 'Gizli Dosyalar ve 'Kanıt Peşinde' adlı yapımlarda rol alan ünlü İngiliz oyuncu Mark Sheppard, üst üste altı kez kalp krizi geçirdiğini ve defalarca ölümden döndüğünü duyurdu.

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"ALTI BÜYÜK KALP KRİZİ GEÇİRDİM"

Konuyla alakalı açıklamada bulunan Mark Sheppard, "Buna inanamayacaksınız... Altı büyük kalp krizi geçirdim ve dört kez ölümden döndüm" dedi.

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Hastane odasından bir fotoğraf paylaşan Mark Sheppard, sol ön arterinin yüzde 100 tıkandığını söyledi. Altı kez büyük kalp krizi geçiren ünlü oyuncu, bunların dördünde kalbinin durduğunu ve kelimenin tam anlamıyla ölümden döndürüldüğünü belirtti.

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59 yaşındaki Mark Sheppard'ın böyle ciddi bir krizin ardından hayatta kalması adeta bir 'mucize' olarak adlandırıldı.

"HAYATTA KALMA ŞANSIM NEREDEYSE SIFIRDI"

Mark Sheppard, "Hayatta kalma şansım neredeyse sıfırdı. Harika hissediyorum. Yarın evdeyim" ifadelerini kullandı. Sheppard, ayrıca eşi Sarah Louise Fudge'a, Los Angeles İtfaiyesi'ne ve kendisiyle ilgilenen hastane personeline de teşekkür etti.

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"Artık hayata daha alçakgönüllü bakıyorum" Mark Sheppard, rol arkadaşları da "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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