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NASA Ay'a uçuş için yeni tarihi açıkladı

Artemis I görevi motorlardan sızıntı yapılıyor diye iptal edilmişti. NASA, yeniden Ay'a gidiş için tarih açıkladı. 23 Eylül tarihinde yeniden Ay'a gönderileceği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 00:00
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 08:56
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NASA Artemis 1 görevi için tarih verdi

NASA Ay'a uçuş için yeni tarihi açıkladı
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NASA, Artemis I görevi için hazırlık yapmış ancak motordaki sızıntısı sebebiyle Ay'a araç gönderilememişti.

NASA yeni tarih açıklandı. 21 Eylül’de yakıt doldurma testi gerçekleştirilecek. Konu hakkında duyuru yapan yetkililer, “Güncellenmiş tarihler, birden fazla lojistik konunun dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini temsil ediyor. Yeni zaman çizelgesi, yöneticilerin ekiplerin yeterince dinlenmesini sağlamalarına ve kriyojenik itici yakıtları yenilemelerine olanak tanıyacak.” dedi.
97 metre yüksekliğindeki roket ve Orion uzay aracı Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’ndeki fırlatma rampasında bekletiliyor. Yeni fırlatma denemesinin 27 Eylül’de gerçekleştirileceği açıklandı. Üçüncü deneme de başarısız olursa 2 Ekim’de tekrar deneme yapılacak.


Mürettebatsız Artemis I görevi, Orion’u altı hafta sonra Dünya’ya geri dönen uzay aracıyla birlikte ayın yakınında gönderecek. Test görevi başarılı olursa NASA, Artemis II görevi için aynı uçuş yoluna astronot gönderecek. Ardından, muhtemelen 2025’te Artemis III, elli yıl içinde ilk insanlı ay inişinde ay yüzeyine ilk kadını ve ilk renkli insanı yerleştirmeye çalışacak.

NASA, uzun süreli mürettebatlı görevler için bir Ay üssü inşa etmek için Artemis görevlerini kullanmak istediği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, 2030’ların sonlarında Mars’a yapılacak ilk astronot görevi için Artemis I görevinin önemli role sahip olduğunu hatırlatmakta fayda var.

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vatandaş
14.09.2022 08:37
bence çok komik olmuş  
 
Salim
14.09.2022 08:33
Konut olmadan senelik hayal satıyorlar sözde fiyatların düşmesi diyenler olmayan işin hesap yapiyorlar  
 
Sedat
14.09.2022 00:49
350 biranın fiyatını bulalım taksit ortaya çıkacaktır.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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