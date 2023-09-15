NASA UFO raporunu yayınladı. Uzaylı teknolojisi inkar edilemiyor

NASA, UFO raporunu paylaştı. Raporda "Dünya atmosferinde faaliyet gösteren "potansiyel bilinmeyen uzaylı teknolojisi" inkara hazır bir olasılık değil." ifadeleri dikkat çekti.

NASA UFO raporunu yayınladı. Uzaylı teknolojisi inkar edilemiyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), "tanımlanamayan uçan cisim"lere (UFO) ilişkin merakla beklenen raporu yayınlandı.

NASA'nın Washington DC'deki merkezinde düzenlenen toplantıda, NASA Yöneticisi Bill Nelson, NASA'nın Bilim Misyonu Direktörlüğü Yönetici Yardımcısı Nicola Fox, NASA'nın Bilim Misyon Müdürlüğü Araştırmadan Sorumlu Yönetici Yardımcısı Dan Evans, Simons Vakfı Başkanı ve NASA'nın UAP bağımsız çalışma ekibinin başkanı David Spergel yer aldı.

Bilim insanlarının raporunda öne çıkanlar şöyle:

Tanımlanamayan anormal olayların arkasında herhangi bir dünya dışı kaynağın olduğu sonucuna varmak için hiçbir neden yok. Ancak... bu nesnelerin buraya gelebilmesi için güneş sistemimizden geçmiş olması gerekir.

Her ne kadar bugünkü raporlarla dünya dışı yaşam olduğu sonucuna varılamasa da, Dünya atmosferinde faaliyet gösteren "potansiyel bilinmeyen uzaylı teknolojisi" inkara hazır bir olasılık değil.

Raporda, yapay zeka ve makine öğreniminin tanımlanamayan uçan cisimleri tanımlamak için "temel araçlar" olduğu belirtiliyor.

Tanımlanamayan uçan cisimler ve anormal olayları daha iyi anlama ve tanımlama konusundaki en büyük zorluklardan birinin veri eksikliği olduğunu söyleyen NASA, bu veri eksikliğini kitle kaynak kullanımı teknikleriyle doldurmaya çalışıyor.

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