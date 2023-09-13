Uzaylıların yakın çekim görüntüleri ortaya çıktı. TRT haber yayınladı

Şimdiye dek pek çok UFO olayına rastlanırken uzaylıların varlığının ispatlanmasına ilk kez bu kadar yaklaşıldı.

Meksika'nın başkentinde, gazeteci ve UFO uzmanı Jaime Maussan'ın öncülüğünde, uzaylı olduğu iddia edilen iki cesedin ortaya çıkarıldığı resmi bir etkinlik düzenlendi.

Meclis oturumunda Peru’da bulunan ve uzaylılara ait olduğu iddia edilen iki ceset kamuoyuna gösterildi.

Uzaylıların yakın görüntüleri ortaya çıktı.

RADYOKARBON TESTLERİ YAPILDI

Otonom Ulusal Meksika Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, "uzaylıların" kalıntılarını incelediklerini ve radyokarbon testlerin yapıldığını açıkladı.

İNSAN GENLERİNE RASTLANMADI

Açıklama yapmadan önce yemin eden bilim insanları, "DNA testi yaptık ve bu canlıların bizim gezegenimize ait olmadığını tespit ettik. Bunları bir UFO enkazından çıkarmadık. Onları madenlerde yerin altında bulduk ve fosilleşmişlerdi" dedi.