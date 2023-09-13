Editör: Özge Ceren Çimen

Şimdiye dek pek çok UFO olayına rastlanırken uzaylıların varlığının ispatlanmasına ilk kez bu kadar yaklaşıldı.

Meksika'nın başkentinde, gazeteci ve UFO uzmanı Jaime Maussan'ın öncülüğünde, uzaylı olduğu iddia edilen iki cesedin ortaya çıkarıldığı resmi bir etkinlik düzenlendi.

Meclis oturumunda Peru’da bulunan ve uzaylılara ait olduğu iddia edilen iki ceset kamuoyuna gösterildi.

Amerikalı Güvenli Havacılık İcra Direktörü ve eski ABD Donanması pilotu Ryan Graves de toplantıya katıldı.

'UZAYLI CESETLERİ' CAM FANUSTA SERGİLENDİ

Ufak boyutlardaki iki "uzaylı cesedi" camlı bir kutu içerisinde gösterildi.

Yeminli bir şekilde katılımcılara konuşan Maussan, "Bu örnekler karasal evrimimizin bir parçası değil... Bunlar bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar değil. Diatom (yosun) madenlerinde bulundular ve daha sonra fosilleştiler" dedi.

Bilim insanları yemin ederek yaptıkları açıklamada "DNA testi yaptık ve bu canlıların bizim gezegenimize ait olmadığını tespit ettik" dedi. Cam fanusta muhafaza edilen cesetlerin 1000 yaşında oldukları tahmin ediliyor.

İNSAN GENLERİNE RASTLANMADI

Otonom Ulusal Meksika Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, "uzaylıların" kalıntılarını incelediklerini ve radyokarbon testlerin yapıldığını açıkladı.

Bilim insanları, "DNA testi yaptık ve bu canlıların bizim gezegenimize ait olmadığını tespit ettik. Bunları bir UFO enkazından çıkarmadık. Onları madenlerde yerin altında bulduk ve fosilleşmişlerdi" dedi.

EL VE AYAKLARINDA 3 PARMAK OLAN MUMYALAR UZAYLI SANILMIŞTI

Maussan daha önce de Peru’da bulunan 5 mumyayı analiz etmiş ve el ve ayaklarında 3 parmak olan mumyaları “uzaylı” olarak tanımlamıştı. Fakat daha sonra Maussan’ın iddiası çürütülmüş ve mumyaların bir çocuğa ait olduğu belirtilmişti.