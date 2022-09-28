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NATO'dan acil gizli emir. Üçüncü Dünya Savaşı'na hazırlık 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefik ülkelere silah stoklarını en kısa sürede doldurmaları çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 09:31
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıkladı. NATO'dan acil gizli emir. Üçüncü Dünya Savaşı'na hazırlık 

NATO'dan acil gizli emir. Üçüncü Dünya Savaşı'na hazırlık 
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AA'nın haberine göre, NATO’dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, üye ülkelerin oluşturduğu Ulusal Silahlanma Direktörleri Konferansını, Ukrayna’daki savaşın etkileri, müttefiklerin imkan ve silah stokları konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantıda konuşan Stoltenberg, "NATO stoklarını geliştirmek Ukrayna’ya desteği sürdürmemizi sağlayacak." dedi.

Stoltenberg, bu amaç için birlikte çalışmanın ve savunma sanayisinin önemine işaret etti. Toplantıda müttefiklerin stoklarındaki boşluklar ve bunların nasıl doldurulacağı ele alındı. Stoltenberg, müttefik ülkelere silah stoklarını en kısa sürede doldurmaları çağrısında bulundu.

Stoltenberg ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüştü.

Görüşme hakkında sosyal medyada açıklama yapan Stoltenberg, NATO’nun desteğinin sarsılmaz olduğunu belirtti.

 

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Haluk
28.09.2022 09:44
Ege ordumuz hariç tüm ordumuz nato askeri. Diğer devletlerin natoda göstermelik askeri var.  
 
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