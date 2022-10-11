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Rusya'dan NATO'ya savaş tehdidi açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Batı'nın Ukrayna'ya daha fazla müdahil olmaması için önlem alacaklarını duyurdu ve ' ABD ve NATO ile doğrudan çatışmaya girmek Moskova'nın yararına değil' dedi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 08:52
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Flaş... Flaş... Rusya'dan NATO'ya savaş tehdidi açıklaması

Rusya'dan NATO'ya savaş tehdidi açıklaması
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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Dün ülke genelinde füze saldırısına imza atan Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ve NATO ile doğrudan çatışmanın Moskova’nın çıkarına olmadığını söyledi.

Ryabkov, Batı'nın Ukrayna'ya daha fazla müdahil olmaması için önlem alacaklarının da altını çizdi.

Ryabkov, 'Rusya, Batı’nın Ukrayna gerilimindeki artan dahiline karşı uygun karşı adımları atacak' dedi.

 

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AKM
11.10.2022 09:59
çıban başı ABD veyaltakçıları suçlusu RUSYA(PUTİN) değil Ukraynada durum buraya nasıl geldiğini oğrenin ve durum değerlendirilmesi yapın tabiki savaş iyi bir şey değil  
 
Yıldırım Demircioğlu
11.10.2022 09:09
3.Dünya savaşı Avrupa'nın nüfusunu 3/2 oranı da yok eder. Avrupa bu düştüğü tuzağın hala farkında değil.  
 
Abbas
11.10.2022 08:58
ABD insanın enerjisini bitirir sonrada yavaş yavaş Ham yapar, bize bakın görürsünüz, 70 yıldır Koministler Moskova’ya dedirttiler, şimdi de Moskova’ya muhtaç Dost ettiler  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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