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Trump’tan Üçüncü Dünya Savaşı çıkışı. Seçim turlarına şimdiden başladı

ABD eski Başkanı Donald Trump, Rusya Ukrayna Savaşı’nda müzakere olmaması durumunda Üçüncü Dünya Savaşı’nın çıkabileceğini belirtti.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 12:10
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ABD eski Başkanı Donald Trump’tan Üçüncü Dünya Savaşı çıkışı. Seçim turlarına şimdiden başladı

Trump’tan Üçüncü Dünya Savaşı çıkışı. Seçim turlarına şimdiden başladı
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Nevada'da destekçilerine seslenen ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, konuşmasının bir bölümünde devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi.

TRUMP'TAN UKRAYNA AÇIKLAMASI
İki ülke arasındaki müzakerelerin önemli olduğunu söyleyen Trump, savaşta çok sayıda can kaybının yaşandığını dile getirdi. Trump, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için derhal müzakerelerin başlatılmasının gerekliliğini vurgulayarak, böyle olmaması durumunda savaşın tüm dünyaya yayılacağını ifade etti.

"AKSİ HALDE ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI İLE SONUÇLANACAK"
76 yaşındaki siyasetçi, "Ukrayna'daki savaşın barışçıl bir şekilde sona ermesi için acil bir müzakere düzenlemeliyiz. Aksi halde Üçüncü Dünya Savaşı ile sonuçlanacak." diye konuştu.

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