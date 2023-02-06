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NATO Genel Sekreteri'nden deprem açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden deprem açıklaması geldi. Jens Stoltenberg, “Müttefikler Türkiye'ye destek seferber ediyor” dedi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 12:42
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NATO Genel Sekreteri'nden deprem açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden deprem açıklaması
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’de 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası müttefiklerin destek için seferberliğe geçtiğini söyledi.

Jens Stoltenberg, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Türkiye’de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temas hâlinde olduğunu bildirdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ülkenin başkentinden Türkiye için taziye mesajı yayımlandı. 

ABD, İsrail, Mısır, Yunanistan ve Pakistan gibi ülkeler, depremin ardından Türkiye'ye yardım için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Çevre illerden de şiddetli biçimde hissedilen deprem nedeniyle binaların yıkıldığı, can ve mal kaybının yaşandığı bilgileri geliyor. Uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm verdiklerini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdiye kadar en büyüğü 6.6 olan 22 artçı deprem oldu" bilgisini verdi. AFAD, saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

Soylu depremin ardından, "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" açıklamasında bulunmuştu.

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