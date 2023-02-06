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Kahramanmaraşspor enkaz altında kaldı. Futbolcular kurtarılmayı bekliyor

Kahramanmaraşspor'un konakladığı otel yıkıldı! Enkaz altında kalan futbolcular kurtarılmayı bekliyor.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 12:24
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Kahramanmaraşspor futbol takımı enkaz altında

Kahramanmaraşspor enkaz altında kaldı. Futbolcular kurtarılmayı bekliyor
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Kahramanmaraşspor futbol takımı, kaldıkların otelin yıkılmasıyla enkaz altında kaldı.

Teknik heyetten bir kişi kurtarılırken, takımın diğer üyelerini enkazdan çıkarmak için çalışmalar devam ediyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

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