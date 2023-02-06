Kahramanmaraşspor enkaz altında kaldı. Futbolcular kurtarılmayı bekliyor

Kahramanmaraşspor futbol takımı, kaldıkların otelin yıkılmasıyla enkaz altında kaldı.
Teknik heyetten bir kişi kurtarılırken, takımın diğer üyelerini enkazdan çıkarmak için çalışmalar devam ediyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kahramanmaraşspor futbol takımı, kaldıkların otelin yıkılmasıyla enkaz altında kaldı.
Teknik heyetten bir kişi kurtarılırken, takımın diğer üyelerini enkazdan çıkarmak için çalışmalar devam ediyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
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