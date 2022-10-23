23 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi

Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine yönelik tartışmalar devam ederken Macaristan’dan iki ülke için sevindirici haber geldi. Macaristan’ın İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerini onaylamasıyla Türkiye, üyelikleri onaylamayan tek ülke olarak kalacak.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 18:03
Takip Et

Macaristan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine yeşil ışık yakmasıyla birlikte onay vermeyen tek ülke Türkiye kaldı

Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
+
Aa
-

İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliği için Türkiye’yi ikna çabalarını sürdürürken, Türkiye dışında NATO genişlemesini onaylamayan tek ittifak üyesi olan Macaristan, iki ülkenin üyeliğine yeşil ışık yaktı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında haziran ayında NATO Madrid Zirvesi’nde imzalanan üçlü muhtıradan bu yanan iki ülkenin NATO üyeliklerine yönelik görüşmeler devam ediyor. İmza sürecinde iki ülkenin NATO üyeliklerine yeşil ışık yakmasına karşın, İsveç ve Finlandiya’yı ‘teröre’ destek vermekle suçlayan Türkiye, Macaristan ile tek onay vermeyen ülke konumunda.

Rusya’ya yönelik Avrupa yaptırımlarına karşı çıkan Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın ise NATO genişleme sürecini onaylama konusunda yavaş davranmayı tercih ettiği belirtiliyor.

Finlandiya ve İsveç’in Türkiye’yi ikna çabaları sürerken, Macaristan’dan onay süreciyle ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi. Macar bakanlardan Gergely Gulyas, aralık ortasına kadar İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylayacaklarını söyledi.

ÜYELİĞİN ONAYLANMASINI UMUYORUZ

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO üyelik sürecinde Türkiye ile düzenli iletişim halinde olmaya devam edildiğini ve geçen hafta Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü söyledi. Helsinki ziyaretinde Haavisto ile ortak açıklama yapan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom da, Türkiye ve Macaristan’ın, İsveç’in NATO başvurusunu en kısa zamanda onaylamasını umduklarını ifade etti. İsveçli bakan, Macaristan’daki sürecin olumlu yönde ilerlediğini ve Türkiye’de de Meclis’teki onay sürecinin kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

İSVEÇ BAŞBAKANI’NDAN ERDOĞAN’A MEKTUP

İsveç’in yeni Başbakanı Ulf Kristersson, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mektup göndererek NATO üyeliğiyle ilgili olarak görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

İsveç’in Aftonbladet gazetesi, Kristersson’un ülkesinin Ankara büyükelçiliği aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a önceki gün bir mektup gönderdiğini duyurdu. Mektupta Kristersson’un, “Umarım kısa süre içinde sizinle NATO konusunda ayrıntılı bir görüşme yapabiliriz. Size uygun olur olmaz Ankara’ya gelmeye hazırız” dediği aktarıldı.

“TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK SORUNLARINI CİDDİYE ALIYORUZ”

Mektupta Türkiye’nin endişelerini ciddiye aldıklarını aktaran Kristersson’un şunları yazdığı bildirildi: “Türkiye’nin güvenlik sorunlarını çok ciddiye alıyoruz ve terör örgütü PKK ve diğer terör örgütleri ve bunların kollarından gelen tehditler de dâhil olmak üzere terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede işbirliği yapmak istiyoruz.”

Azerbaycan ziyareti dönüşünde İsveç’in randevu talebi olduğunu aktaran Erdoğan, “İsveç’in yeni başbakanı randevu talebinde bulundu. Arkadaşlarımıza ‘Randevu verin, gelsin’ dedim. Ülkemizde kendisiyle bu konuları da görüşürüz. Bizim bu noktadaki düşüncemiz değişmedi. Şu andaki yeni Başbakan’ın yaklaşım tarzı, terörle ve teröristlerle mücadeleden yanadır. Bu tür cezai müeyyidelere çarptırılmış olan bu teröristleri bunların yakalayıp bize vermeleri lazım. Bunlar bize verilmediği sürece parlamento aşamasında bu iş yürümez” ifadelerini kullanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Nedim
23.10.2022 18:46
İmza karşılığı isveç ten gripen savaş uçağı alabiliriz.  
 
Konyalı Hacı Bey
23.10.2022 18:41
Türkiye çoktan onayladı bile. Bırakın bu onaylamıyorum ayaklarını.  
 
Insan
23.10.2022 18:22
Secimden once alel acele yapacaklar gorun bakin  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
1
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
2
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Onur Buldu'dan Güldür Güldür mesajı geldi. Programı bıraktığı kesinleşmişti
3
﻿Onur Buldu'dan Güldür Güldür mesajı geldi. Programı bıraktığı kesinleşmişti
﻿Onur Buldu'dan Güldür Güldür mesajı geldi. Programı bıraktığı kesinleşmişti
﻿Fatih Erbakan'dan 'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz' sorusuna net yanıt: İki tarafın da...
4
﻿Fatih Erbakan'dan 'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz' sorusuna net yanıt: İki tarafın da...
﻿Fatih Erbakan'dan 'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz' sorusuna net yanıt: İki tarafın da...
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
5
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿ İstanbul Barosu toplantısında çarpıcı protesto. Kürsüye çıktı 'bunu yapmak zorundayım' dedi
6
﻿ İstanbul Barosu toplantısında çarpıcı protesto. Kürsüye çıktı 'bunu yapmak zorundayım' dedi
﻿ İstanbul Barosu toplantısında çarpıcı protesto. Kürsüye çıktı 'bunu yapmak zorundayım' dedi
﻿İki ilde ekmeğe zam: 5 liradan satılacak
7
﻿İki ilde ekmeğe zam: 5 liradan satılacak
﻿İki ilde ekmeğe zam: 5 liradan satılacak
﻿274 kaçak cep telefonu ele geçirildi
﻿274 kaçak cep telefonu ele geçirildi
﻿274 kaçak cep telefonu ele geçirildi
﻿2 akrabasının evlerini kundaklayan şahıs yakalandı  
﻿2 akrabasının evlerini kundaklayan şahıs yakalandı  
﻿2 akrabasının evlerini kundaklayan şahıs yakalandı  
﻿Malatyaspor'a evinde Göztepe şoku
﻿Malatyaspor'a evinde Göztepe şoku
﻿Malatyaspor'a evinde Göztepe şoku
﻿Alacak verecek meselesi nedeniyle 2 akrabasının evlerini ateşe verdi
﻿Alacak verecek meselesi nedeniyle 2 akrabasının evlerini ateşe verdi
﻿Alacak verecek meselesi nedeniyle 2 akrabasının evlerini ateşe verdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.