Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi

İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliği için Türkiye’yi ikna çabalarını sürdürürken, Türkiye dışında NATO genişlemesini onaylamayan tek ittifak üyesi olan Macaristan, iki ülkenin üyeliğine yeşil ışık yaktı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında haziran ayında NATO Madrid Zirvesi’nde imzalanan üçlü muhtıradan bu yanan iki ülkenin NATO üyeliklerine yönelik görüşmeler devam ediyor. İmza sürecinde iki ülkenin NATO üyeliklerine yeşil ışık yakmasına karşın, İsveç ve Finlandiya’yı ‘teröre’ destek vermekle suçlayan Türkiye, Macaristan ile tek onay vermeyen ülke konumunda.

Rusya’ya yönelik Avrupa yaptırımlarına karşı çıkan Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın ise NATO genişleme sürecini onaylama konusunda yavaş davranmayı tercih ettiği belirtiliyor.

Finlandiya ve İsveç’in Türkiye’yi ikna çabaları sürerken, Macaristan’dan onay süreciyle ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi. Macar bakanlardan Gergely Gulyas, aralık ortasına kadar İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylayacaklarını söyledi.

ÜYELİĞİN ONAYLANMASINI UMUYORUZ

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO üyelik sürecinde Türkiye ile düzenli iletişim halinde olmaya devam edildiğini ve geçen hafta Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü söyledi. Helsinki ziyaretinde Haavisto ile ortak açıklama yapan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom da, Türkiye ve Macaristan’ın, İsveç’in NATO başvurusunu en kısa zamanda onaylamasını umduklarını ifade etti. İsveçli bakan, Macaristan’daki sürecin olumlu yönde ilerlediğini ve Türkiye’de de Meclis’teki onay sürecinin kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

İSVEÇ BAŞBAKANI’NDAN ERDOĞAN’A MEKTUP

İsveç’in yeni Başbakanı Ulf Kristersson, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mektup göndererek NATO üyeliğiyle ilgili olarak görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

İsveç’in Aftonbladet gazetesi, Kristersson’un ülkesinin Ankara büyükelçiliği aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a önceki gün bir mektup gönderdiğini duyurdu. Mektupta Kristersson’un, “Umarım kısa süre içinde sizinle NATO konusunda ayrıntılı bir görüşme yapabiliriz. Size uygun olur olmaz Ankara’ya gelmeye hazırız” dediği aktarıldı.

“TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK SORUNLARINI CİDDİYE ALIYORUZ”

Mektupta Türkiye’nin endişelerini ciddiye aldıklarını aktaran Kristersson’un şunları yazdığı bildirildi: “Türkiye’nin güvenlik sorunlarını çok ciddiye alıyoruz ve terör örgütü PKK ve diğer terör örgütleri ve bunların kollarından gelen tehditler de dâhil olmak üzere terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede işbirliği yapmak istiyoruz.”

Azerbaycan ziyareti dönüşünde İsveç’in randevu talebi olduğunu aktaran Erdoğan, “İsveç’in yeni başbakanı randevu talebinde bulundu. Arkadaşlarımıza ‘Randevu verin, gelsin’ dedim. Ülkemizde kendisiyle bu konuları da görüşürüz. Bizim bu noktadaki düşüncemiz değişmedi. Şu andaki yeni Başbakan’ın yaklaşım tarzı, terörle ve teröristlerle mücadeleden yanadır. Bu tür cezai müeyyidelere çarptırılmış olan bu teröristleri bunların yakalayıp bize vermeleri lazım. Bunlar bize verilmediği sürece parlamento aşamasında bu iş yürümez” ifadelerini kullanmıştı.