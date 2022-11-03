İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri masada. Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri ve Çavuşoğlu'ndan ortak açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'a gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ortak basın açıklaması düzenledi.

HaberGlobal’de yer alan habere göre basın mensuplarıyla bir araya gelen Çavuşoğlu ve Stoltenberg, tahıl anlaşmasının geleceği, Rusya Ukrayna savaşı ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki sorulara cevap verdi.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

Tahıl anlaşması gayretlerimizle devam ediyor. Kesintisiz devam etmesi önemli. Ukrayna'daki çatışmaların durdurulması için de çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor.

İsveç'teki yeni hükümetin muhtıra konusunda daha istekli olduğunu görüyoruz. İsveç Başbakanı Türkiye'ye gelecek. Esas olan muhtıranın uygulanması.

Stoltenberg'in açıklamaları:

İstanbul'da olmak büyük mutluluk. Türkiye, NATO'nun büyük müttefiki. Deniz ve hava savunmamıza her açıdan destek veriyor. NATO da Türkiye'nin güvenliğine katkıda bulunuyor. Dayanışmamız çok kritik. Bu neslin en büyük güvenlik krizini yaşıyoruz.

TAHIL ANLAŞMASI

Ege'deki durum, terörizmle mücadele, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ve Ukrayna'daki sorunu görüştük. Ukrayna'daki savaşta, İran'ın balistik füzelerle Rusya'yı desteklediğini görüyoruz. Öncelikle Türkiye'ye Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Erdoğan ve Türkiye'ye özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Tahıl anlaşması çok önemli. Türkiye'nin bu hattı korumak ve sevkiyatı devam ettirmek için yapılanları takdirle karşılıyoruz.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Haziranda Madrid zirvesinde tüm müttefikler tarihi bir davetle İsveç ve Finlandiya'yı davet etti. Türkiye, İsveç ve Finlandiya bir üçlü muhtırada anlaştı. Endişelerinizi paylaşıyoruz. Liderle görüştüm, her iki ülkenin somut adımlarını mutlulukla karşılıyorum. Kalıcı bir mekanizma oluştu. İsveç yeni bir mekanizma geçiriyor. İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin güvenlikle ilgili tüm endişelerini giderecekler. Artık katılmaları lazım, daha güçlü olacağız. NATO'nun kapısı elbette açık kalacak. müttefikler, kimin üye olabileceğine karar verecekler. Türkiye'nin güçlü desteği için bir kez daha teşekkür ediyorum.

SORU CEVAP

TAHIL ANLAŞMASI VE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM

ÇAVUŞOĞLU:

Gıda fiyatlarında bir düşüş oldu anlaşmayla. Rusya anlaşmayı askıya alınca yeniden artış oldu. Herkes bu konuda endişelendi. Erdoğan, Putin'le görüştü. Putin de yapıcı bir yaklaşım içinde oldu. Zelenski ile de görüşüldü. Ukrayna da çok yapıcı bir yaklaşım içindeydi. Böylece Rusya, tekrar tahıl anlaşmasına geri döndü. 20 gün sonra anlaşmanın uzatılması gerekiyor. Bu konuda da olumlu gelişmeler var. Rusya'yı desteklemek anlamına gelmez. Bir mutabakat ve bunun yerine getirilmesi gerekiyor. Rusya'nın tahıl ve gübresine de dünyanın ihtiyacı var. Eğer olmazsa Afrika'da tarımda yüzde 20 bir düşüş olacak.

Savaş devam ediyor. Daha da karmaşık hale geliyor. İstanbul'da iki tarafın heyetleri bir araya geldiği zamanki şartlar çok farklı. Kırım var, Donbass bölgesi var. Durum daha farklı hale geldi. Ne kadar kısa sürede sonlandırılırsa o kadar iyi olacak. Özellikle de Ukrayna için dil bir şekilde bitmeli. Toprak bütünlüğü korunmalı.

STOLTENBERG:

Türkiye'ye, Erdoğan'a ve Çavuşoğlu'na takdirlerimi sundum. Tahıl anlaşması çok önemliydi. Milyonlarca insan Ukrayna'dan gelecek tahıla ihtiyaç duyuyor. Eğer ki olmazsa milyonlarca insan mağdur oluyor. gıda fiyatları açısından çok önemli. Türkiye'yi bir kere daha takdirle karşılıyorum. Bunun yenilenmesi de çok önemli, sürekliliği çok kritik. Hem Ukrayna'yı son derece önemli ekipman ve teçhizat ile destekleyerek bu sürece destek verdi, hem de BM ile çok önemli çabalar sarf etti. Tutukluların değişiminde de kritik roller oynadı. Artan fiyatlar ve küresel gıda krizi savaşın kendisinin sonucudur. Bunun giderilmesi Putin'in savaşı bitirmesiyle olur. Elbette tahıl anlaşması bunu hafifletiyor ama asıl sorunun çözülmesi, savaşın sonlandırılması.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

ÇAVUŞOĞLU:

Madrid'de bir mutabakat imzaladık. Tam üyelik için iki ülkenin atması gereken adımların hepsi burada yer alıyor. İsveç'in Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırması önemli bir adım. Kanun değişikliğine de gidildi. Ancak mutabakat tamamen uygulanmıyor. NATO'nun genişlemesine en güçlü destek evren ülkelerden biri Türkiye. Amacımız iki ülkenin terörle mücadelede önemli adımlar atması. Somut adımlar görmek istiyoruz. Erdoğan, yeni Başbakanla görüştü, İsveç Başbakanı gelmek istediğini söyledi ve 8 Kasım'da Ankara'da olacaklar. Bu toplantılar önemli. Atılacak adımlar gözden geçirilecek. Sadece silah ambargosunu kaldırmak yetmez, kalıcı olmalı. Göreceli olarak bizim Finlandiya ile ciddi bir sorunumuz yok ama NATO ayrım yapılmamasını istedi. Bu yüzden bizim tarafımızda da aynı muameleyi görüyorlar. Somut adımlar da görmek istiyoruz.

STOLTENBERG:

Ben de güçlü biçimde ben de müttefiklerimizin kararını memnuniyetle karşıladım. İki taraf da önemli adımlar atıyor. İki ülkenin liderleriyle görüştüm ve bu konunun önemini vurguladılar. Muhtıraya attıkları imzaya sadık kalacaklarını, Türkiye ile yakınlaşmanın ve terörle mücadelenin kendi çıkarlarına olduğunu da söylediler. İsveç, terör üyeliğini yasaklıyor. Artık onları ittifakın tam üyesi yapmamızın zamanı geldi. Bu konuda Erdoğan'la yarın da gündeme gelecektir ama daha da önemlisi İsveç Başbakanı Türkiye'ye gelecektir.