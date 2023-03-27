27 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • NATO’dan Rusya’nın nükleer söylemine ilişkin açıklama

NATO’dan Rusya’nın nükleer söylemine ilişkin açıklama

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Rusya’nın Belarus topraklarına taktik nükleer silah konuşlandırması planına ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya'nın nükleer söylemi tehlikeli ve sorumsuzca” dedi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 12:06
Takip Et

NATO: Rusya’nın nükleer söylemi sorumsuzca ve tehlikeli

NATO’dan Rusya’nın nükleer söylemine ilişkin açıklama
+
Aa
-

NATO Sözcüsü Lungescu, Rusya’nın Belarus topraklarına taktik nükleer silah konuşlandırma söylemi hakkında yaptığı açıklamada, “Rusya'nın nükleer söylemi tehlikeli ve sorumsuzca. NATO tetikte ve durumu yakından izliyoruz. Rusya'nın nükleer duruşunda, kendi duruşumuzu değiştirecek herhangi bir değişiklik görmedik. Tüm NATO müttefiklerini korumaya ve savunmaya kararlıyız. Rusya'nın NATO'nun nükleer paylaşımına yaptığı atıf tamamen yanıltıcıdır. NATO müttefikleri uluslararası taahhütlerine tamamen saygı duyarak hareket ediyor. Rusya, Yeni START Antlaşması'na katılımını sürekli olarak askıya aldı. Rusya anlaşmaya uymaya geri dönmeli ve iyi niyetle hareket etmelidir” dedi.

BELARUS MUHALEFET LİDERİNDEN AÇIKLAMA

Belarus muhalefet lideri Tsikhanouskaya, Belarus topraklarında silah konuşlandırılmasının 1990 Belarus Devlet Egemenlik Bildirgesi’ne aykırı olduğunu belirtti.

Tsikhanouskaya, “Rusya'nın Belarus'ta taktik nükleer silah konuşlandırması, Belarus anayasasını doğrudan ihlal ediyor ve Belarus halkının 1990 Belarus Devlet Egemenliği Bildirgesi'nde ifade edilen nükleer olmayan devlet statüsünü üstlenme iradesiyle büyük ölçüde çelişiyor” dedi.

Tsikhanouskaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

Rusya işgalci güç olarak hareket ediyor, ulusal güvenliği ihlal ediyor ve Belarus’u komşuları ve uluslararası toplumla çatışma rotasına sokuyor. Lukaşenko (Belarus Devlet Başkanı), Rus emellerinin kanıtlanmış bir kanalıdır, Belarus devleti ve halkın iradesi ile ilişkilendirilemez. Belarus’u misilleme saldırıları için potansiyel bir hedef haline getiren bu kabul edilemez gelişme, Kremlin'in büyük desteğiyle uluslararası hukuk ihlallerinin, insanlığa karşı suçların, Ukrayna'ya karşı saldırı suçu ve Ukrayna halkına karşı savaş suçlarına suç ortaklığıdır. (DHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
1
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
2
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Bağ evinde dehşet
3
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
4
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
5
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
﻿Tottenham Antonio Conte'yi kovdu
6
﻿Tottenham Antonio Conte'yi kovdu
﻿Tottenham Antonio Conte'yi kovdu
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan karatecilere tebrik
7
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan karatecilere tebrik
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan karatecilere tebrik
﻿İsviçre'den nükleer silahlarla ilgili tüm risklerin azaltılması için acil önlem çağrısı
﻿İsviçre'den nükleer silahlarla ilgili tüm risklerin azaltılması için acil önlem çağrısı
﻿İsviçre'den nükleer silahlarla ilgili tüm risklerin azaltılması için acil önlem çağrısı
﻿Uzmanından takviye gıdalar açıklaması
﻿Uzmanından takviye gıdalar açıklaması
﻿Uzmanından takviye gıdalar açıklaması
﻿'Türkler güçlü. Ragbiye yatkın' 
﻿'Türkler güçlü. Ragbiye yatkın' 
﻿'Türkler güçlü. Ragbiye yatkın' 
﻿Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar. Ahmet Ağaoğlu iddialarına yanıt verdi
﻿Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar. Ahmet Ağaoğlu iddialarına yanıt verdi
﻿Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar. Ahmet Ağaoğlu iddialarına yanıt verdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.