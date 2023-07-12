Erdoğan’dan 'Beni devirmek için emir verdi' dediği Biden ile samimi fotoğraflar

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta devam eden NATO Liderler Zirvesi'nde önemli anlar yaşandı.

Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplantıda, 31 NATO ülke liderinin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de bulundu.

Toplantı öncesi Erdoğan'ın çekilen görüntülerinde ABD Başkanı Joe Biden ile sohbet ettiği ve güldüğü görüldü. Bu görüntüler akıllara seçim döneminde Biden’ı çok sert bir şekilde eleştiren Erdoğan’ın sözlerini getirdi.

"BİDEN ERDOĞAN'I DEVİRİN EMRİNİ VERDİ"

14 Mayıs'taki seçimler öncesi kampanyasında muhalefeti Batı'ya 'yanaşmak'la suçlayan ve ABD Başkanı Biden'ı hedef alan Erdoğan, İstanbul'daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Biden Erdoğan'ı devirin emrini verdi, bunu biliyorum. Bütün halkım bunu biliyor. Eğer durum buysa sandıklar yarın Biden'a da bir karşılık verecek” demişti.