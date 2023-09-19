Nebati ile Kavcığlu arasındaki kavga ortaya çıktı. Kim diğerini ajanlıkla suçladı

Gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü yazısında eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin eski Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu'nu "ajanlıkla ve ekonomiye bilerek zarar vermekle" suçladığını yazdı.

Saymaz köşe yazısının bir bölümünde "İktidarda KKM kavgası: Ajan, en büyük bela…" başlıklı yazı kaleme aldı ve bu bölümde Nebati ile Kavcıoğlu arasındaki kavgayı yazdı.

Sözlerine "İktidarda KKM kavgası: Ajan, en büyük bela… İktidar Kur Korumalı Mevduat'ı (KKM) tasfiye için çabalıyor. Dün iki yeni karar alındı. Bakalım… Sonuç alınabilecek mi?" diyerek başlayan Saymaz, "Öte yandan, KKM'nin eski Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati ile eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında kavgaya yol açtığını yazmıştım. Nebati, KKM'den kaynaklı borçtan Kavcıoğlu'nu sorumlu tutuyor. Kavcıoğlu'nun kendisine rağmen kararlar alıp KKM'yi teşvik ettiğini düşünüyor. Meğer bu kavga, duyduğumdan da keskinmiş! Bakanlık koridorlarında ağır suçlamaların havada uçuştuğunu öğrendim." dedi.

İddiaları açıklayan İsmail Saymaz durumu şöyle açıkladı:

Nebati'nin, Kavcıoğlu için “Bu ülkeye gelmiş geçmiş en büyük belalardan birisi. Farklı yerlerden aldığı talimatlarla iş yürütüyor” dediği konuşuluyor. Kavcıoğlu'nu ajanlık ve ekonomiye bilerek zarar vermekle suçladığı iddia ediliyor.

Saymaz, devir teslimden sonra Kavcıoğlu'nun Mehmet Şimşek tarafından görevden alınmasının beklendiğini kaydeden Nebati'nin kadrolarının ise "Şimşek, görev teslimi yaptığında akşam görevinden alınacağını söylemiş. Fakat Kavcıoğlu, Şimşek'e operasyon çekti. Doları 20'den 23'e çıkardı, gitti. ‘Ben olmazsam olacaklar bunlardır' dedi ve BDDK'da kaldı.” dediğini ifade etti.

Ayrıca Nebati'nin kadrolarının Kavcıoğlu'nu “Sistem için büyük bir risk” olarak gördüğünü ifade etti.