KKM uydurmasını Nureddin Nebati ve Şahap Kavcıoğlu yaptı faturayı halk ödüyor

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, Kur Korumalı Mevduatları’ndan (KKM) kaynaklı borç yükünün artmasından dönemin Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu sorumlu tuttuğu iddia edildi.

İsmail Saymaz, KKM'den çıkış dönemine girildiği sırada Şahap Kavcıoğlu'nun yanlış yönlendirmeleri ile KKM'den çıkılmadığı gibi faizin üst sınırı da kaldırılarak, KKM'nın maliyetinin daha da arttığını iddia etti

Toygun Atilla, iddialar sonrası arşiv taraması yaparak, birbirlerini suçlayan dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun şimdi kavga ettikleri KKM için neler dediklerini yazdı.

Toygun Atilla’nın yazısı şu şekilde;

28 ARALIK 2021

Merkez Bankası eski Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Bir taşla beş kuş vuracağız. Kur dengelenecek, enflasyon düşecek, dolarizasyon engellenecek, Merkez Bankası rezervi artacak, faizler düşecek (İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iktisatçı ve gazetecilerle yapılan toplantıda yaptığı konuşma)

2 ARALIK 2022

Şahap Kavcıoğlu: KKM uygulaması Merkez Bankasını zarara sokan bir işlem değildir. Şu an, bu yıl itibari ile rezervleri artmış tek Merkez Bankası TCMB'dir"

22 MART 2022

Şahap Kavcıoğlu: Kur korumalı mevduata teveccüh büyük, yenileme tercih ediliyor. Yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yapıldı.

4 MAYIS 2023

Şahap Kavcıoğlu: KKM bence çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Bir sıkıntı görmüyoruz. Merkez Bankasıyla ilgili, dövizle ilgili bu kadar olumsuz haberler, bunlar çok doğru şeyler değil, buna rağmen dövizdeki denge devam ediyor ve edecek, buna rağmen KKM'deki istikrar devam ediyor, hane halkının teveccühü devam ediyor. Biz dolarizasyonu bitireceğiz, liralaşma stratejisi işliyor. Sistem işliyor ve sistem şu an bankacılık sektöründe yüzde 60 liralaşmaya doğru gidiyor.

(Enflasyon raporu 2023 sunumunda)

19 ARALIK 2022

Nureddin Nebati: KKM öncesinde ekonomimiz hakkında felaket senaryoları yazılırken KKM'nin de katkısıyla sağlanan istikrarla birlikte görünüm değişti. Faiz artışları olsaydı, yatırımlar ertelenecek, istihdam daralacak, üretim azalacak ve ülkemizin potansiyeli topyekun sınırlanmış olacaktı

20 ARALIK 2022

Nureddin Nebati: Makro ekonomik istikrarı hedefleyen modelimiz kapsamında finansal istikrarımızın tehdit altında olduğu bir dönemde KKM uygulamasını devreye alarak kurlardaki oynaklığı azalttık

10 AĞUSTOS 2022

KKM sistemini eleştiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Nureddin Nebati'nin yanıtı: Her bakımdan vatanseverlikten uzaktır

15 AĞUSTOS 2022

Nureddin Nebati: Kur Korumalı TL Mevduat hesabı, milletimizin tasarruflarını döviz yerine Türk lirasına yatırmasını teşvik eden, bu sayede ekonomimize çok önemli katkı sağlayan bir enstrümandır. KKM'yi haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum

10 MAYIS 2023

Nureddin Nebati: Kur korumalı mevduat çağın buluşu oldu

KKM'nin çıkışı ve uygulaması nedeniyle şu anda araları bozuk olduğu ve suçu birbirlerine attıkları öne sürülen dönemin Hazine ve Maliye Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun geçmişte KKM'yi övmek için birbirleriyle yarıştıklarını görüyoruz.

Günün sonunda ise KKM'nin hazinede bir kara delik oluşturduğu aşikar.

KKM düğümünü çözmek ise öylesine kolay değil.

KKM'nin ülkeye maliyeti, zararı ise milyar dolarları buluyor.

KKM'nin 18 aylık faturası 800 milyar dolar, KKM'nin büyüklüğü ise 3.4 trilyon liraya yükselmiş.

Ülkece yaşadığımız büyük deprem felaketinin ülke ekonomisi üzerinde açtığı yükün 103 milyar dolar olduğu düşünülürse, KKM'nin de ekonomi üzerindeki tahrip gücünü anlıyoruz.

Rakamlar öylesine büyük ki, hesaplaması bile güç...

Ancak şunu biliyorum ki, oluşan KKM zararı ile depremin yükü azaltılır, ülke bir baştan bir başa demir ağlarla örülürdü. Bu paralarla, teknolojik gelişmelere öncülük yapılır, hızlı tren, metro yatırımları yapılırdı.

Şunu biliyorum ki, vergiler sade vatandaşın sırtına binmez, enflasyon altında insanımız ezilmez, emeklisi-işçisi-memuru daha insanca şartlarda yaşardı.

Nebati gözlerindeki ışıltı ile saha kenarında, Kavcıoğlu BDDK'da, KKM kavgaları dillerde...

Hesabın faturası mı ?

KKM'nin faturasını ödemek ise yine bize kaldı.

Vergilerle, zamlarla...