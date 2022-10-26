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  • Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem o

Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu

İYİ Partili Turhan Çömez, SADAT'ın toplantısında "Şehitlere rağmen 15 Temmuz Allah'ın ikramıdır" dediği ortaya çıkan Bakan Nebati'nin FETÖ lideri Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı…

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 18:15
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İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Nebati'nin FETÖ lideri Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı

Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
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15 Temmuz hain darbe girişiminden 4 ay sonra o dönem AKP İstanbul Milletvekili olan, günümüz Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, “Allah 15 Temmuz’u bize bir ikram olarak verdi” sözlerini sarf ettiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada gündem olan sözlerle ilgili bir tepki de Erdoğan’ın eski doktoru, İYİ Partili Turhan Çömez’de geldi.

FETÖ İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Bakan Nebati’nin FETÖ lideri Fetullah Gülen’le fotoğrafını paylaşan Çömez mesajında; “Nebati: “Allah bize 15 Temmuz’u bir ikram olarak verdi.” Allah’a and olsun ki, İYİ’lerin iktidarında, “İkram”ın ne olduğunu bütün Türkiye öğrenecek, Ve FETÖ’nün siyasi ayağı ortaya çıkartılacak.” ifadelerini kullandı…

İşte o paylaşım:

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