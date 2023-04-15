Nefes darlığına iyi gelen bitkiler

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Özellikle de insanların korkulu rüyası olan nefes darlığına karşı önerilen doğal yöntemler dikkat çekti.

NEFES DARLIĞINA İYİ GELEN BİTKİLER

-Zencefil

- Adaçayı

- Karabiber çayı

- Limonlu su

- Zencefil ile karabiber çayı karışımı

- Soğan ve bal karışımı

- Akgünlük

- Soğan

- Sarımsak

NEFES DARLIĞI NEDİR?

Nefes açlığı olarak da bilinen nefes darlığı, kişinin günlük aktivitelerini yapmasına engel olan ve yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır. Pek çok farklı sebepten dolayı oluşabilen bu durum, kişinin soluk alıp verişini hissetmesi ve bu eylemi yaparken güçlük hissetmesi ile karakterizedir.

NEFES DARLIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Havasız kalma ya da boğulma hissi

-Göğüs ağrısı

-Kanlı balgam

-Nefes alıp vermede güçlük

-Hırıltılı solunum

-Yeteri kadar nefes alamama hissi

-Yorgunluk ve sürekli hâlsiz hissetme

-Kronik ve aniden başlayan öksürük

-Normalde rahatlıkla yapılan aktivitelerde zorluk çekme

-Nefes alamadığını hissederek gece uykudan uyanma

-Dinlenme sırasında soluk alıp vermede zorluk

-Bilinç bozukluğu

-Kalp çarpıntısı

-Kilo kaybı

-Baş ağrısı ve baş dönmesi

-Ayak bileklerinde ve bacaklarda görülen şişlikler