22 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan çarpıcı iddia. AKP asgari ücreti işte böyle artırıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan çarpıcı iddia. AKP asgari ücreti işte böyle artırıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursa'da partisinin İnegöl ilçe teşkilatının açılışını gerçekleştirdi. Davutoğlu burada asgari ücrete dair yaptığı açıklamalar ve ortaya attığı iddiayla dikkat çekti.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 01:18
Takip Et

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Ahmet Davutoğlundan asgari ücret açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan çarpıcı iddia. AKP asgari ücreti işte böyle artırıyor
+
Aa
-

Açılışa katılanlara seslenen Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üslubunu eleştirdi. "Sayın Cumhurbaşkanı her seferinde, o bizim ismimizi dahi anmazken biz ona yine Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı demeye devam edeceğiz" diyen Davutoğlu, "Onlar unutsalar da biz onlara kimliğimizle siyasi nezaketi öğreteceğiz Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı.

'ASGARİ ÜCRETİ PARA BASARAK ARTIRIRSA..."

Açlık sınırının 7 bin 500 liraya yükseldiğini söyleyen Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı her hafta bir müjde açıklıyor. Ama şunu unutuyor. Geçen sene asgari ücret 2 bin 850 TL iken, açlık sınırı 3 bin 50 TL'ydi. Hemen hemen aynıydı. Bu sene asgari 5 bin 500 TL, açlık sınırı 7 bin 500 TL. Yani asgari ücret alan açlık sınırının altında yaşıyor. Neden? Yılbaşında seçim için, yatırım için para basıp asgari ücreti artıracağız diyor. Para basıyorlar. Para basarak asgari ücreti artırırsa üç ay sonra o asgari ücret yetmez hale gelir" dedi.

'ÜÇ AY SONRA ASGARİ ÜCRETİN KIYMETİ HARBİYESİ KALMADI"

Başbakan olduğu dönemde asgari ücrete yüzde 30 yapıldığını belirten Davutoğlu, "Bakın 2016'da başbakanlıkta Türkiye'nin ekonomi tarihinde bir ilk olarak asgari ücrete yüzde 30 zam yapmıştık. Ama enflasyon yüzde 6'ydı. Böylece asgari ücretli, enflasyon karşısında net kazançtaydı. Ama geçen sene ocak ayında asgari ücrete zam yaptılar. Üç ay sonra asgari ücretin bir kıymeti harbiyesi kalmadı. Şimdi öyle bir dönemde yaşıyoruz ki herkes perişan" diye konuştu.

Ülkedeki tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Ahmet Davutoğlu, "Geçmişte bu millete hizmet etmiş bir başbakan olarak her yeri takip ediyorum ekibimle birlikte. Gölge kabinemiz var" ifadelerini kullandı. Esnafın ve çiftçinin dertli olduğunu belirterek, hükümeti eleştiren Davutoğlu, gençlerin umutlarını yitirdiğini söyledi.  (DHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
1
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
2
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
3
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿FETÖ'cülerle atıştılar... Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den Hakan Şükür ve Emre Uslu'ya sert tepki
4
﻿FETÖ'cülerle atıştılar... Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den Hakan Şükür ve Emre Uslu'ya sert tepki
﻿FETÖ'cülerle atıştılar... Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den Hakan Şükür ve Emre Uslu'ya sert tepki
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
5
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı. Gazeteci Tolga Şahin herkesin gözünden kaçırdığı detayı açıkladı
6
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı. Gazeteci Tolga Şahin herkesin gözünden kaçırdığı detayı açıkladı
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı. Gazeteci Tolga Şahin herkesin gözünden kaçırdığı detayı açıkladı
﻿Alkol şişedeki gibi durmadı
7
﻿Alkol şişedeki gibi durmadı
﻿Alkol şişedeki gibi durmadı
﻿Siirt'te sağanak hayatı felç etti: 62 su baskını ve 1 heyelan
﻿Siirt'te sağanak hayatı felç etti: 62 su baskını ve 1 heyelan
﻿Siirt'te sağanak hayatı felç etti: 62 su baskını ve 1 heyelan
﻿Donald Trump'a mahkeme celbi gitti
﻿Donald Trump'a mahkeme celbi gitti
﻿Donald Trump'a mahkeme celbi gitti
﻿Vatan Caddesi trafiğe kapatılacak
﻿Vatan Caddesi trafiğe kapatılacak
﻿Vatan Caddesi trafiğe kapatılacak
﻿Bakan Akar: “Uçak da tank da yapacağız”
﻿Bakan Akar: “Uçak da tank da yapacağız”
﻿Bakan Akar: “Uçak da tank da yapacağız”
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.