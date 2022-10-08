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  • Sadece bir ayda Hazine'de rekor açık. Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik kopuşun yaşandığı heterodoks ekonomi

Sadece bir ayda Hazine'de rekor açık. Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik kopuşun yaşandığı heterodoks ekonomi de fayda etmedi...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Hazine nakit dengesi, eylül ayında 79 milyar 258 milyon lira açık verdi. 

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 09:44
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Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik kopuşun yaşandığı heterodoks ekonomi de fayda etmedi... Hazine'de rekor açık

Sadece bir ayda Hazine'de rekor açık. Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik kopuşun yaşandığı heterodoks ekonomi de fayda etmedi...
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ait nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Bakanlıktan paylaşılan verilere göre geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 216 milyar 833 milyon lira, nakit giderleri 296 milyar 91 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 264 milyar 888 milyon lira, faiz ödemeleri ise 31 milyar 203 milyon lira olarak kaydedildi. Faiz dışı denge ise 48 milyar 55 milyon lira açık verdi.

Eylül ayında nakit dengesinde, 79 milyar 258 milyon liralık açık meydana geldi.

Devirli-garantili borç geri dönüşü, geçen ay 338 milyon lira olarak bildirilirken kur farklarından kaynaklanan azalış 853 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabında ise 73 milyar 440 milyon lira artış görüldü.

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Göksel
8.10.2022 10:19
Ekonomi tiyatrosu ve maalesef Millet izlemek zorunda kalıyor  
 
Kuru soğan
8.10.2022 09:50
Böyle bir bakanımız olduğu sürece çağ atlarız ve gelecek yıl aya gideriz.  
 
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