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Hazine'den dev borçlanma. Beş yıl boyunca milyarlar akacak

Hazine'den dev borçlanma. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 21 milyar 172,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 15:41
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihalesiyle dev bir borçlanmaya imza attı. Beş yıl boyunca milyarlar akacak

Hazine'den dev borçlanma. Beş yıl boyunca milyarlar akacak
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Hazine bugün dev bir borçlanmaya daha imza attı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 21 milyar 172,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,14 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç ettiİhalede basit faiz yüzde 10,45 bileşik faiz yüzde 10,73 oldu.

Nominal teklifin 9 milyar 932 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 7 milyar 678 milyon lira, net satış 7 milyar 672,3 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamudan gelen 1,5 milyara liralık teklifin karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 18 milyar 997 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 12 milyar liralık satış yapıldı.Hazine böylece piyasaya 21 milyar 172,3 milyon lira borçlandı.

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