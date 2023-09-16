Nesrin Cavadzade’nin yeni dizisi belli oldu

Başrollerinde birçok ünlü oyuncunun yer aldığı Şahane Hayatım dizisinin kadrosuna Nesrin Cavadzade de katıldı.

Nesrin Cavadzade’nin yeni dizisi belli oldu

Müzisyen-Gazeteci Sina Koloğlu, başrollerini Onur Tuna ve Hilal Altınbilek'in paylaşacağı Şahane Hayatım dizisinin kadrosuna dahil olan 2 ünlü oyuncuyu açıkladı.

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Sina Koloğlu'nun ilgili yazısı şöyle:

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ŞAHANE HAYATIM; YILDIZLAR GEÇİDİNE İKİ İSİM DAHA GELDİ

Ay Yapım dizisi #ŞahaneHayatım merakla beklenen dizilerin başında geliyor. 'Ufkak Tefek Cinayetler' ile 'aşk ve entrikayı' çok iyi işleyen bir senarist olarak dikkat çeken Meriç Acemi'nin kaleminden çıkan yeni dizinin kadrosu da, bir yıldızlar geçidi. Ekibin özelliği 'iyi oyuncuların' bir araya gelmesi. #HilalAltınbilek, #OnurTuna, #SerkanKeskin, #YiğitÖzşener isimlerine iki önemli oyuncu daha katıldı; #SumruYavrucuk ve #NesrinCavadzade.

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Tüm ekibe baktığımızda tam da bu tarz yapımın oyuncuları diyebiliyoruz. Konusu aşk ve entrikanın iç içe olduğu bir dizinin habercisi. 'Hayal edilen şahane bir hayatın içinde kalabilmek için verilen mücadelenin hikayesi'...

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