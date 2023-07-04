Göğsüne para sıkıştırdığı anlar olay olmuştu! Nesrin Cavadzade'den Bora Akkaş'a gönderme

Uraz Kaygılaroğlu'nun çok konuşulan doğum günü videosunda Nesrin Cavadzade'ye para takan Bora Akkaş, eleştirilerin ardından hamile eşi Oben Alkan'dan özür dilemişti. Cavadzade'den bu özre yanıt geldi.

Göğsüne para sıkıştırdığı anlar olay olmuştu! Nesrin Cavadzade'den Bora Akkaş'a gönderme

Nesrin Cavadzade geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

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Bir masada eğlenen ekipten Bora Akkaş'ın Nesrin Cavadzade'ye para takması, tartışmaları beraberinde getirdi. Tüm bu eleştirilerin ardından Bora Akkaş'tan bir özür paylaşımı geldi. Akkaş'ın özellikle hamile eşi Oben Alkan'dan özür dilemesi tartışma yaratmıştı.

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Tüm bu yaşananların ardından Posta Yazarı Şirin Sever, "Keşke o özrü dilemeseydin!" başlıklı bir yazı kaleme aldı...

Sever, "Bora Akkaş “Şakaydı, yoksa Nesrin’e para takmak ne haddime!” diye bir açıklama yaptı. E şaka olduğu belli zaten! Açıklamaya ne hacet? Ne fena bir özür yazısı ya! Sanki hayatının hatasını yapmış gibi. Keşke yapmasaydın Bora Akkaş! Eğlendiğin için keşke özür dilemeseydin! Ahlak duyarcılarının gazına bu kadar çabuk gelmeseydin!" sözleriyle Bora Akkaş'ın özrünü talihsiz bulduğunu söyledi.

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"HİSLERİME TERCÜMAN OLDU"

Nesrin Cavadzade ise bu yazının "Hislerine tercüman olduğunu" söylediği bir paylaşım yaptı...

'Bir kadın, bir evlat, bir oyuncu olarak potansiyelini taşıdığım diğer tüm kimliklerimle size çok teşekkür ederim' diyen Cavadzade'nin, "Hislerime ancak bu kadar güzel tercüman olabilirdiniz" sözleriyle de Bora Akkaş'a gönderme yaptığı düşünüldü.

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