Nesrin Cavadzade ilk aşkı ile el ele poz verdi

Editör: Osmancan EROK

Her paylaşımı olay olan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, son olarak plajda üstsüz güneşlenirken görüntülenmiş ve bu görüntüleriyle uzun süre konuşulmuştu. İddialara göre ünlü oyuncu o anların yayınlanmasının ardından kendini eve kapamış ve 4 gün boyunca ağlamış.

Son olarak Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Şahika karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu şimdilerde ailesiyle birlikte tatil yapıyor.

Babasıyla birlikte şezlongda pozlar veren ünlü oyuncu o anlarını takipçileriyle paylaştı.

Nesrin Cavadzade, babası ile eğlenceli karelerine; 'Cool baba' notunu düştü. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yer aldı.