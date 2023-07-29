Nesrin Cavadzade ilk aşkı ile el ele poz verdi

Özel hayatı ve sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Nesrin Cavadzade son olarak tatilde üstsüz güneşlendiği anların magazin gündemine gelmesiyle çok konuşulmuştu. Cavadzade şimdilerde ailesiyle tatilin keyfini çıkarıyor. Ünlü oyuncu ''ilk aşkım'' dediği babasıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Nesrin Cavadzade ilk aşkı ile el ele poz verdi

Editör: Osmancan EROK

Her paylaşımı olay olan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, son olarak plajda üstsüz güneşlenirken görüntülenmiş ve bu görüntüleriyle uzun süre konuşulmuştu. İddialara göre ünlü oyuncu o anların yayınlanmasının ardından kendini eve kapamış ve 4 gün boyunca ağlamış.

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Son olarak Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Şahika karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu şimdilerde ailesiyle birlikte tatil yapıyor.

Babasıyla birlikte şezlongda pozlar veren ünlü oyuncu o anlarını takipçileriyle paylaştı.

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Nesrin Cavadzade, babası ile eğlenceli karelerine; 'Cool baba' notunu düştü. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yer aldı.

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