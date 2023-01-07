İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, geçtiğimiz haftalarda asgari ücret zammının yüzde 54 olduğu açıklandı. Bunun ardından enflasyon verilerinin belirlenmesiyle memur ve emekli maaşlarına da yüzde 25 oranında zam yapıldı. Bu rakam memuru da emekliyi de memnun etmezken bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan zammın yüzde 30 oranına çıkarıldığını söyledi.

"EK ZAM YÜZDE 15"

Yüzde 30 zam üzerinden yeni maaşlar hesaplanmaya başlanmışken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir iddia geldi. Memiş, memur ve emekli maaşlarına yüzde 15 daha ek zam yapılacağını belirtti.

Memiş'in paylaşımında, "Mart ortası emekli ve memura yüzde 15 ilave zam. Mayıs ilk haftası seçim. Beklentim bu yönde" ifadeleri yer aldı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Yüzde 25'lik zam oranının bir gün sonra yükseltildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42 zam yapmıştık. Memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16, SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 15,4 maaş artışı gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumunu bildiğimiz için razı olamadık. Bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Dün ve bugün çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkarabileceğimiz imkanlar sağladık" demişti.