Netanyahu’dan İran’ın başlattığı saldırı sonrası ilk açıklama: Savunma sistemlerimiz konuşlandırıldı, her türlü senaryoya hazırlıklıyız

Kaynak: İHA
Netanyahu’dan İran’ın başlattığı saldırı sonrası ilk açıklama: Savunma sistemlerimiz konuşlandırıldı, her türlü senaryoya hazırlıklıyız
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın ülkesine yönelik başlattığı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Savunma sistemlerimiz konuşlandırıldı ve hem savunmada hem de saldırıda her türlü senaryoya hazırlıklıyız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, videolu bir açıklama yaptı.

Netanyahu, İran'dan gelecek doğrudan bir saldırıya hazır olduklarını ve aynı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

“SAVUNMA SİSTEMLERİMİZ KONUŞLANDIRILDI”

İsrail Başbakanı, “Son yıllarda ve hatta son haftalarda İsrail, İran'dan gelebilecek doğrudan bir saldırı ihtimaline karşı hazırlık yapmaktadır. Savunma sistemlerimiz konuşlandırıldı ve hem savunmada hem de saldırıda her türlü senaryoya hazırlıklıyız. İsrail devleti güçlüdür, IDF güçlüdür, halk güçlüdür” dedi.

“KİM BİZE ZARAR VERİRSE, BİZ DE ONLARA ZARAR VERECEĞİZ”

ABD, İngiltere, Fransa’nın yanı sıra birçok ülkenin İsrail’in yanında olduğunu belirten Netanyahu, “Net bir ilke belirledim. Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz. Kendimizi her türlü tehdide karşı savunacağız ve bunu sakince, kararlılıkla yapacağız” ifadelerini kullandı.

“TÜM DÜŞMANLARIMIZIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ”

Ülkesinin vatandaşlarına da seslenen Netanyahu, "Siz İsrail vatandaşlarının da sükunetinizi koruduğunuzu biliyorum. Sizleri İç Cephe Komutanlığı'nın direktiflerini dinlemeye davet ediyorum. Birlikte ayaktayız ve Tanrı'nın yardımıyla tüm düşmanlarımızın üstesinden geleceğiz” şeklinde konuştu.

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