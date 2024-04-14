Sıfır aracı arıza yapanlar dikkat. Yargıtay'dan emsal karar

Kaynak: Sabah
Sıfır aracı arıza yapanlar dikkat. Yargıtay'dan emsal karar
Sıfır araç aldığı halde aracında iki kez üst üstü aynı arıza oluşan bir vatandaşın açtığı davada Yargıtay emsal bir karar verdi.

Aldığını sıfır araçta sürekli aynı sorunla karşılaşması nedeni ile bayi ile anlaşmazlık yaşayan bir vatandaş çareyi dava açmakta buldu. Dava sonucunda bayi aleyhinde bir emsal karar çıktı. Sıfır araç satışı ayıplı satış sayıldı.

Yargıtay, sıfır kilometre olduğu halde aracın motor değişimini gerektirir şekilde ayıplı olması nedeni ile aracın yenisi ile değiştirilmesine karar verdi.

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İstanbul'da yaşayan bir vatandaş, 2016'da 193 bin 494 Euro ödeyerek sıfır otomobil satın aldı. Ancak yeri aracı yaklaşık 10 ay sonra arızalandı. Araç sahibi, arıza nedeniyle yolda kalan aracını, çekici yardımıyla satın aldığı bayiye götürdü. Bayi tarafından yapılan incelemede aracın motorunun değiştirilmesi gerektiğine karar verildi. Araç sahibi bayi ile anlaşarak bayiye 13 bin 300 Euro fark daha ödeyerek aracını sıfırıyla takas etti. Ancak bu araç da 2 yıl içinde yine aynı arıza meydana geldi. Tekrar yetkili bayiye başvuran vatandaşa yine aynı cevap veridi: Otomobilin motorunun değişmesi gerek...

Sürekli aynı sorunu yaşayan vatandaş bu kez motor değişimini onaylamadı ve aracın imalattan kaynaklı gizli ayıplı olduğunu iddia ederek aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinde bulunarak dava açtı. Mahkeme, sıfır kilometre aracın motor değişimini gerektirir şekilde ayıplı olması nedeni ile aracın değiştirilmesine karar verdi.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Araç satan bayi kararı istinafa taşısa da istinaf mahkemesi de tüketiciyi haklı buldu. Kararın temyize gitmesi üzerine dosyayı ele alan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, emsal niteliğinde bir karara imza attı. Daire, malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicinin satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini istemesini, seçimlik haklarından birini kullanabileceğine dikkat çekti ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını onadı.

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