Netanyahu'nun ekibindeki isimden hastane itirafı. İşte hemen kaldırdığı paylaşım

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda onuncu gün doldu. İsrail'in, gece saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin öldüğü bildirildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yakın isimlerden birisi olarak bilinen Hananya Naftali'den ise itiraf gibi bir paylaşım geldi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTINCA SİLDİ

Naftali sosyal medya hesabından 'İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'deki bir hastanenin içindeki Hamas terörist üssünü vurdu' paylaşımını yaptı. Ancak hayatını kaybedenlerin sayısının artması üzerine gönderisini sildi.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, son birkaç yıldır Netanyahu'nun dijital ekibinin bir parçası olarak çalışan Naftali, İsrail'in hastaneyi vurduğunu belirten haberi de yanlışlıkla paylaştığını iddia etti.