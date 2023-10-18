İsrail'in hastane saldırısında 'BBC' şüphesi. Dünya bombalamadan bir gün önce yapılan hastane haberini konuşuyor

İsrail'in Gazze'de hastane vurması sonucu en az 800 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından BBC'nin dün yayınladığı haber dikkat çekti.

İsrail'in hastane saldırısında 'BBC' şüphesi. Dünya bombalamadan bir gün önce yapılan hastane haberini konuşuyor

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken İsrail güçleri, dün akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı.

Hastane saldırısında 800 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin hükümetinin Gazze’deki Medya Ofisi Başkanı Salam Marouf yaptığı açıklamada, saldırılarda evleri yıkılan Filistinlilerin hastaneye sığındıklarını belirterek, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu sırada İsrail savaş uçaklarının hastaneyi vurduğunu ifade etti.

BBC ŞÜPHESİ

İsrail'in saldırısının ardından ise İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin saldırıdan önce yayınladığı haber dikkat çekti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, saldırıdan bir gün önce "Hamas hastanelerin ve okulların altına tünel mi inşa ediyor?" başlığıyla bir yayınladı.

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