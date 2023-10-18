Cesetlerin arasında basın toplantısı. Tarihe geçecek fotoğraf

Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Gazze’de dün gece bombalanan ve en az 500 kişinin öldüğü hastane önünde cesetlerin arasında basın toplantısı gerçekleştirdi. O anlar tarihe geçti.

KAYNAK: AA
Cesetlerin arasında basın toplantısı. Tarihe geçecek fotoğraf

Editör: Özge Ceren Çimen

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, basın toplantısında, bu saldırının, İsrail'in El-Ehli hastanesine yönelik ilk saldırısı olmadığını söyledi.

İsrail güçlerinin 14 Ekim'de hastaneye 2 saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Ebu er-Riş, bu saldırılara ilişkin fotoğrafları gösterdi.

Ebu er-Riş, İsrail güçlerinin ilk saldırıdan sonra hastane müdürü Mahir Ayyad ile irtibata geçerek, "Dün iki bombayla uyarıldınız, neden şu ana kadar hastane boşaltılmadı?" dediğini aktardı.

Tehditler üzerine hastane yönetiminin İngiltere'deki Hristiyan din adamlarıyla irtibata geçtiğini duyuran Ebu er-Riş, hastanenin faaliyet göstermesi için uluslararası kurumlardan güvence mesajı aldıklarını belirtti.

"Dünyada insanların bombalarla uyarıldığı tek yer Gazze Şeridi'dir." diyen Ebu er-Riş, İsrail'in hastaneleri hedef aldığına ve buna karşı önlem alınmadığına dikkati çekti.

Ebu er-Riş, İsrail’in sivilleri hedef almasının durdurulması için dünya ülkelerine çağrıda bulundu. Basın toplantısına ilişkin görüntüde, sağlık personelinin üstü kapalı cesetlerin arasında durduğu, yerde oturan iki kişinin kucaklarında ise bir bebek ve bir kız çocuğuna ait cesetler bulunduğu görülüyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar bünyesinde hizmet veren doktor Gassan Ebu Sitte de hastanede cerrahi operasyon gerçekleştirdikleri bir sırada güçlü bir patlama sesiyle irkildiklerini kaydetti.

Ebu Sitte, ameliyathanede tavanın çöktüğünü belirterek, "Bu bir katliamdır." ifadesini kullandı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad Üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.
Son olarak, İsrail'in Gazze'deki l-Ehli Baptist Hastanesine saldırması sonucu 500 kişi hayatını kaybetmişti.

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