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Netflix yıllık 7,5 milyon lira maaşa eleman arıyor

Netflix yılda 385 bin dolar maaşla (7 milyon 623 bin lira) özel jetlerinden birinde çalıştırmak üzere uçuş personeli aradığını duyurdu.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 14:06
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Netflix'ten yıllık 7,5 milyon lira maaşlı iş

Netflix yıllık 7,5 milyon lira maaşa eleman arıyor
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BBC'de yer alan habere göre, dünyanın en büyük dijital platformlarından biri olan Netflix, yayınladığı uçuş görevlisi iş ilanında bağımsız muhakeme yapabilecek, sağduyusu yüksek ve olağanüstü müşteri hizmetleri becerilerine sahip kişiler aradığını duyurdu.

DENEYİME GÖRE MAAŞ DEĞİŞİECEK
Şirket, bu iş için alınacak çalışanlara verilecek maaşların 60 bin ila 385 bin dolar (1 milyon 188 bin lira ila 7 milyon 623 bin lira) arasında değişeceğini ve bu miktarın, işe alınan kişinin geçmişi, deneyimi ve becerileri gibi faktörler dikkate alınarak belirlendiğini belirtti.

ABD'DE UÇUŞ GÖREVLİLERİN MAAŞI 62 BİN DOLAR 
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’na göre ABD’deki uçuş görevlilerin ortalama yıllık maaşı 62 bin dolar civarında. BBC’nin görüşlerine başvurduğu bir Netflix sözcüsü, şirketin uçuş görevlilerinin maaşının nasıl hesaplandığına dair ayrıntılar hakkında yorum yapmayacağını söyledi.
 

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