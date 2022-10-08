Netflix'in dizisi, tek bölümüyle Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi

Netflix’in 7 Ekim’de yayınlanan yeni dizisi The Midnight Club, “sahneleriyle en fazla kişiyi sandalyesinden zıplatacak kadar korkutma” konusunda rekor kırarak Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Korku türündeki yeni dizi The Midnight Club, 7 Ekim'de dijital yayın platformu Netflix’te yayınlandı. Ölümcül hastalıklardan muzdarip gençlerin kaldığı gizemli bakımevi Brightcliffe’in hikâyesini anlatan yapım, platforma kısa süre içerisinde üst sıralara yükseldi. WebTekno'nun haberine göre; kadrosunda pek de ünlü olmayan oyuncuların yer aldığı bu yeni korku dizisi, bir sahnesiyle enteresan bir konu başlığında Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Tepedeki Ev ve Gece Yarısı Ayini dizilerinin yapımcısı Mike Flanagan’in yeni dizisi The Midnight Club, Türkçede ‘zıplatacak kadar korkutan sahne’ olarak karşılığını verebileceğimiz ‘jumpscare’ sahneleriyle Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

REKORLAR KİTABINA GİREN DİZİNİN BU REKORU NASIL KIRILDI?

Dizi yayınlanmadan bir gün önce New York Comic Con etkinlliğinde düzenlenen özel bir panele Guinness Dünya Rekoru hakemi Andrew Glass da katıldı. Salondaki izleyiciler takip edildi ve korkulan anlar bir bir kaydedilerek rekor teyit edildi.