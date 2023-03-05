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Netflix’te en çok izlenen yapımlar belli oldu

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Netflix en çok izlenen yapımlarının listesini paylaştı. İşte listenin zirvesindeki film...

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 08:51
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Netflix'te bu hafta en çok ne izlendi

Netflix’te en çok izlenen yapımlar belli oldu
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Netflix’te 20 Şubat ve 26 Şubat tarihleri aralığında en çok izlenen filmler listesini paylaştı.

Listenin zirvesinde yer alan We Have A Ghost, toplamda 40 milyon 470 bin saat izlenme ile Netflix’te en popüler film oldu. Bu yapım Kevin ve ailesinin yeni taşındıkları evde karşılaştıkları hayaleti ve sonrasında yaşananları konu alıyor.

Listenin ikinci sırasında ise The Strays yer alıyor. Bu film, onu terk ettiği için sahibinden intikam almak isteyen bir köpeği konu alıyor. Söz konusu yapım, toplamda 28 milyon 780 bin saat izlendi. Öte yandan diğer filmler ise şu şekilde;

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