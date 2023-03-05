Netflix’te en çok izlenen yapımlar belli oldu

Netflix’te 20 Şubat ve 26 Şubat tarihleri aralığında en çok izlenen filmler listesini paylaştı.

Listenin zirvesinde yer alan We Have A Ghost, toplamda 40 milyon 470 bin saat izlenme ile Netflix’te en popüler film oldu. Bu yapım Kevin ve ailesinin yeni taşındıkları evde karşılaştıkları hayaleti ve sonrasında yaşananları konu alıyor.

Listenin ikinci sırasında ise The Strays yer alıyor. Bu film, onu terk ettiği için sahibinden intikam almak isteyen bir köpeği konu alıyor. Söz konusu yapım, toplamda 28 milyon 780 bin saat izlendi. Öte yandan diğer filmler ise şu şekilde;

DÜNYA GENELİNDE NETFLİX’TE EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

TÜRKİYE’DE NETFLİX’TE EN ÇOK İZLENEN FİLMLER