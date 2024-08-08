New York borsası günü düşüşle kapattı

New York borsasında haftanın ilk işlem günü, endekslerde önemli düşüşlerle sona erdi. Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde bir kayıpla yüzde 0,60 azalarak 38.763,45 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,77 düşüşle 5.199,50 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,03 azalışla 16.198,86 puana indi. Bu düşüşler, piyasalarda yaşanan belirsizliklerin ve tahvil ihalesindeki zayıf talebin yatırımcılar üzerindeki tedirginlik etkisini ortaya koydu.

Piyasalarda hafta başında yaşanan satış baskısının ardından kısa süreli toparlanma görülen endeksler, 10 yıllık tahvil ihalesinde talebin beklentilerin altında kalmasıyla yeniden negatife döndü. Analistler, tahvil ihalesindeki zayıf talebin yatırımcıların tedirginliğini artırdığını ve hisse senedi piyasasındaki düşüşün, tarihi satış dalgasının ardından yaşanan toparlanmanın kırılganlığını ortaya koyduğunu ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) yetkililerinden gelen "güvercin" mesajlar, piyasalardaki kısa süreli toparlanmada önemli bir rol oynadı. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, pazartesi günü yaptığı açıklamada, geçen hafta açıklanan ABD istihdam verilerinin beklenenden zayıf olmasına rağmen resesyon işareti vermediğini vurguladı. BoJ Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida da bugün yaptığı açıklamada, mali piyasalarda yaşanan keskin dalgalanmalara dikkat çekerek, "Mali piyasalar istikrarsızken faiz oranlarını yükseltmeyeceğiz." şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, yatırımcıların endişelerini bir nebze olsun hafifleterek, piyasalarda kısa süreli bir toparlanma sağladı.



Öte yandan, yatırımcılar şirket bilançolarına yeniden odaklanmış durumda. Disney'in hisseleri, finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen park birimindeki işletme gelirinin azalması nedeniyle yüzde 4,5 düştü. Amgen'in hisseleri, şirketin karının beklentileri karşılayamaması sonucu yüzde 5 değer kaybetti. Super Micro Computer'ın hisseleri, karının beklentilerin altında kalmasının ardından yüzde 20,1 düştü. Airbnb'nin hisseleri, ikinci çeyrekte hayal kırıklığı yaratan finansal sonuçlarının ve ABD'li müşterilerden gelen talebin yavaşladığına dair uyarısının ardından yüzde 13,4 değer kaybetti. Buna karşın, Shopify'ın hisseleri, karının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle yüzde 17,8 değer kazandı.

Analistler, ABD'de yarın işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin takip edileceğini ve bu verinin iş gücü piyasasının durumuna ilişkin daha fazla bilgi sağlayabileceğini belirtti.