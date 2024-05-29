New York borsası günü karışık seyirle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,55 azalarak 38.852,86 puana geriledi.

S&P 500 endeksi ise yüzde 0,02 artışla 5.306,04 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,59 kazançla 17.019,88 puana yükseldi.

ABD'de Anma Günü nedeniyle dün kapalı olan pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karmaşık bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin belirsizlik devam ederken, analistler, bu hafta ülkede açıklanacak verilerle birlikte Fed yetkililerinin para politikasına yönelik açıklamalarını dikkatle takip edileceğini ifade etti.

Analistler, özellikle Fed'in yarın açıklayacağı Bej Kitap raporu ile perşembe günü açıklanacak büyüme ve cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verilerinin piyasaların odağında olacağını belirtti.

Ayrıca analistler, ABD Hazinesinin 2002'den bu yana ilk tahvil geri alımına yarın başlayacağını hatırlattı.

Bugün açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, 3 aylık düşüşün ardından mayısta aylık 4,5 puan artarak 102'ye yükseldi ve beklentileri aştı.

Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri de dikkatle izlenirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, bugün yaptığı açıklamada, Fed'in faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonda belirgin bir ilerleme beklediklerini belirtti. Kashkari, fiyat baskılarının yeniden artması durumunda daha fazla faiz artırımı ihtimalini de göz ardı etmeyeceklerini vurguladı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise 5 yıllık ve 2 yıllık tahvil ihalelerinin ardından yaklaşık 10 baz puan artışla yüzde 4,54'e yükseldi.

Kurumsal tarafta, mobil ağ operatörü US Cellular'ın hisseleri, T-Mobile'ın şirketin kablosuz operasyonlarını 4,4 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla satın alacağını duyurmasının ardından yüzde 18'e yakın değer kazandı.

Nvidia'nın hisseleri, Elon Musk'un yapay zeka girişimi xAI'nin yatırımcılardan 6 milyar dolar toplamasının ve Musk'ın yeni "süper bilgisayarı" için Nvidia çiplerini kullanmayı planladığı haberlerinin ardından yüzde 7'nin üzerinde değer kazandı.